NetApp® annonce de nouvelles fonctionnalités en collaboration avec NVIDIA

mars 2024 par Marc Jacob

NetApp® annonce de nouvelles fonctionnalités qui maximisent le potentiel des projets d’intelligence artificielle générative (Gen AI) et créent un avantage concurrentiel pour les utilisateurs. Les clients peuvent désormais faire passer leurs projets d’IA au niveau supérieur en combinant l’infrastructure de données intelligente de NetApp avec le calcul, la mise en réseau et les logiciels haute performance de NVIDIA.

L’IA générative a attiré l’attention du monde entier pour son potentiel à automatiser des tâches fastidieuses, à découvrir de nouvelles informations et à stimuler l’innovation des produits. Près de trois entreprises sur quatre utilisent déjà l’IA générationnelle, selon le rapport NetApp 2023 sur la complexité des données. Pour libérer le potentiel de l’IA générationnelle, les entreprises ont besoin d’un accès sécurisé et performant aux données réparties dans des environnements hybrides et multicloud complexes. NetApp dispose d’une longue et fructueuse expérience dans la prise en charge de l’IA avec des solutions qui simplifient la gestion où que se trouvent les données, offrent des performances élevées sans nécessiter de nouveaux silos d’infrastructure et fournissent des données fiables et sécurisées pour favoriser une IA responsable.

Pour aider les entreprises à tirer parti de l’IA générative pour améliorer leurs opérations et leur prise de décision stratégique, NetApp a publié des mises à jour de ses capacités d’infrastructure de données intelligentes, notamment :

NetApp AIPod™ est l’infrastructure convergée optimisée pour l’IA de NetApp pour les projets d’IA les plus prioritaires des entreprises, y compris la formation et l’inférence. NetApp AIPod optimisé par NVIDIA DGX est désormais une solution NVIDIA DGX BasePOD certifiée utilisant des systèmes NVIDIA DGX H100 intégrés aux systèmes flash NetApp AFF C-Series à capacité abordable pour atteindre un nouveau niveau de coût/performances tout en optimisant l’espace rack et la durabilité. NetApp AIPod optimisé par NVIDIA DGX continue également de prendre en charge les systèmes NVIDIA DGX A100.

Les nouvelles architectures de référence FlexPod pour l’IA étendent la solution d’infrastructure convergée leader de NetApp et Cisco. FlexPod for AI prend désormais en charge la plate-forme logicielle NVIDIA AI Enterprise. FlexPod for AI peut désormais être étendu pour tirer parti de RedHat OpenShift et SuSE Rancher. De nouvelles mises à l’échelle et benchmarking ont été ajoutées pour prendre en charge des applications de plus en plus gourmandes en GPU. Les clients peuvent utiliser ces nouvelles solutions FlexPod comme un plan de bout en bout pour concevoir, déployer et exploiter efficacement la plate-forme FlexPod pour les cas d’utilisation de l’IA.

NetApp est désormais validé pour les systèmes NVIDIA OVX. Le stockage NetApp associé aux systèmes d’informatique NVIDIA OVX peut aider à rationaliser les déploiements d’IA d’entreprise, y compris le réglage fin des modèles et les charges de travail d’inférence. Alimentées par des GPU NVIDIA L40S, les solutions NVIDIA OVX validées sont disponibles auprès des principaux fournisseurs de serveurs et incluent le logiciel NVIDIA AI Enterprise ainsi que les DPU NVIDIA Quantum-2InfiniBand ou NVIDIA Spectrum-X Ethernet, et NVIDIA BlueField-3. NetApp est l’un des premiers partenaires à effectuer cette nouvelle validation du stockage pour NVIDIA OVX.

Afin de renforcer son leadership en matière d’IA, NetApp annonce également de nouvelles fonctionnalités révolutionnaires de cyber-résilience, notamment l’une des premières utilisations d’IA/ML intégrée dans le stockage pour lutter contre les ransomwares. La nouvelle protection autonome contre les ransomwares avec IA (ARP/AI) fournira la prochaine génération d’apprentissage automatique dans ONTAP, offrant la précision et les performances accrues requises pour détecter et atténuer les nouvelles cybermenaces plus sophistiquées.

NetApp offre une approche unifiée de l’infrastructure et de la gestion des données qui élimine les silos de données, améliore les performances et assure une protection fiable des données aux solutions clés en main d’IA des clients, et aide les clients à accélérer le délai d’obtention des résultats de leurs projets d’IA.