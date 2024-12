NetApp® annonce de nouveaux services de conseil

décembre 2024 par Marc Jacob

La préparation et le déploiement de charges de travail d’IA sont un processus complexe et gourmand en ressources qui nécessite des connaissances et une expertise spécialisée. Les clients qui souhaitent tirer parti de l’IA pour leur entreprise doivent faire face à des exigences strictes en matière de sécurité, de performances et d’évolutivité d’une infrastructure spécialisée, en plus de s’assurer qu’ils disposent des compétences nécessaires pour gérer les charges de travail d’IA. Un facteur particulièrement important est la gestion des données pour s’assurer qu’elles sont prêtes et accessibles pour les projets d’IA.

Selon un récent livre blanc d’IDC, sponsorisé par NetApp, « Scaling AI Initiatives Responsibly : The Critical Role of an Intelligent Data Infrastructure* », les entreprises qui ont les initiatives d’IA les plus réussies ont un meilleur accès à leurs données, 43 % des leaders de l’IA déclarant qu’ils ont un accès instantané aux données non structurées, contre seulement 20 % des émergents de l’IA. Les services de conseil de NetApp en matière d’IA répondent à ces défis pour aider les clients à bénéficier de déploiements d’IA réussis et transparents qui apportent de la valeur à l’entreprise.

NetApp propose de nouveaux services de conseil pour les charges de travail d’IA, notamment un atelier de préparation à l’IA et une évaluation et découverte des données d’IA. Les clients acquerront une compréhension approfondie de leurs parcs de données actuels et de l’infrastructure dont ils ont besoin pour gérer, protéger, sécuriser et déplacer correctement leurs données afin de soutenir facilement et efficacement les projets d’IA. Cela aidera également les entreprises à identifier les données sensibles et à développer des mesures de gouvernance et de sécurité appropriées pour les gérer afin de maintenir la conformité réglementaire.

En lançant ce nouveau service, NetApp réaffirme son engagement à aider ses clients à naviguer dans les complexités du déploiement de l’IA et à atteindre leurs objectifs commerciaux grâce à des solutions d’infrastructure de données innovantes.

*Source : Livre blanc IDC sponsorisé par NetApp, « Scaling AI Initiatives Responsibly : The Critical Role of an Intelligent Data Infrastructure », Doc #US52048524, avril 2024