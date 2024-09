NetApp publie son rapport d’impact ESG FY24

septembre 2024 par Marc Jacob

NetApp® a présenté cette semaine son rapport d’impact environnemental, social et de gouvernance (ESG) pour l’année fiscale 2024. Ce rapport met en lumière l’engagement continu de NetApp en matière de durabilité, de responsabilité sociale et de gouvernance, en présentant les progrès significatifs réalisés au cours de l’année écoulée et en exposant des objectifs ambitieux pour l’avenir.

Points forts du rapport d’impact ESG FY24 :

Autonomisation des clients avec des solutions durables : NetApp a introduit de nouveaux services dans BlueXP et SnapCenter® permettant aux entreprises de prendre des décisions éclairées alignées sur leurs objectifs environnementaux et de sécurité. L’entreprise a révisé ses emballages pour intégrer des matériaux recyclés et renouvelables, réduisant ainsi son impact environnemental.

Progrès significatifs dans la réduction des émissions : NetApp a réalisé une réduction de 37 % de ses émissions de Scope 1 et Scope 2 par rapport à sa base de référence de 2020. L’entreprise a également réduit l’intensité de ses émissions de Scope 3 de 19 % et augmenté son utilisation d’énergie renouvelable de 144 %.

Engagement communautaire et éducation : Les initiatives de NetApp en matière de gestion des données et de l’IA ont engagé et inspiré plus de 90 000 étudiants dans le cadre de programmes internationaux d’éducation et de politiques d’emploi inclusives, favorisant ainsi la prochaine génération d’innovateurs et de leaders.

NetApp s’engage à intégrer davantage la durabilité dans tous les aspects de ses activités. Alors que les rapports de durabilité passent de volontaires à obligatoires, NetApp est prêt à mener l’adoption de nouvelles réglementations et normes. Les domaines clés d’intérêt incluront ainsi la conception des produits et la chaîne d’approvisionnement dans le cadre d’une économie circulaire, en privilégiant les produits qui réduisent les déchets.

NetApp invite chacun à devenir ambassadeur de son impact environnemental et social. En explorant le nouveau rapport ESG, les parties prenantes peuvent rejoindre NetApp dans la construction de l’infrastructure intelligente de données, stimulant la croissance, l’innovation et l’impact à long terme.