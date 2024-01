Net3 choisit Infinidat

janvier 2024 par Marc Jacob

Infinidat annonce que Net3 Technology, l’un des principaux fournisseurs de services cloud aux Etats-Unis, a choisi Infinidat pour fournir une infrastructure de stockage d’entreprise avec une disponibilité de 100%, des performances inégalées, et une structure de coûts flexible soutenant les services managés de sauvegarde et de reprise d’activité par le fournisseur de services cloud.

"Le principal défi qu’Infinidat a résolu pour nous était notre besoin de stockage fiable dans un modèle de consommation qui s’adapterait à notre croissance," déclare Ryan Walker, CIO de Net3 Technology. "La disponibilité, les performances, la facilité d’administration et les modèles de consommation flexibles qu’Infinidat propose sont inégalés par rapport aux marques que nous utilisions auparavant. Avec Infinidat, nous sommes capables d’opérer notre activité de services cloud de façon plus rentable et avec beaucoup plus de confiance.”

Basée à Greenville, en Caroline du Sud, Net3 possède et exploite un cloud privé, PvDC, implanté à Atlanta et Las Vegas. L’entreprise est passée d’une disponibilité médiocre avant Infinidat à une disponibilité de 100% avec Infinidat. Les indicateurs de performance sont également montés en flèche. Avant l’installation d’Infinidat, les performances des anciennes baies de l’entreprise n’étaient que de 130 000 IOPS. Après avoir adopté l’InfiniBox® d’Infinidat, les performances ont été multipliées par plus de 15 pour atteindre 2 millions d’IOPS.

"Nous avons opté pour Infinidat parce qu’ils ont résolu un grand nombre de problèmes rencontrés par les autres fournisseurs de stockage des’leaders’ du Magic Quadrant du Gartner. Ces dernières années, notre principal obstacle en matière de stockage a été de suivre le rythme de notre croissance tout en garantissant la performance et la disponibilité à nos clients. Infinidat a résolu tous les problèmes que nous avions avec les fournisseurs de stockage précédents grâce à des performances et une disponibilité inégalées," ajoute le DSI de Net3. "Nous n’en serions pas là sans Infinidat. Je regrette seulement que nous n’ayons pas adopté Infinidat plus tôt.”

Net3 a adopté l’un des modèles de consommation flexible d’Infinidat, avec le paiement “pay-as- you-grow” indéxé sur la croissance, idéalement adapté aux CSP. Ainsi, Net3 n’a pas eu besoin d’un investissement initial important. Infinidat leur a fourni un modèle de licence tout compris qui a transformé l’économie du stockage d’entreprise. L’avantage financier pour Net3 et ses clients est qu’ils ne paient pas pour un stockage qu’ils n’utilisent pas. Net3 a ainsi résolu le problème qu’elle rencontrait auparavant avec les lacunes des baies de stockage monolithiques d’autres fournisseurs.

Un client final des services managés de sauvegarde et de reprise après sinistre de Net3 s’est porté garant non seulement de la fiabilité des solutions de stockage de Net3, mais aussi de la qualité de l’expérience client. "Nous savons que nous pouvons compter sur Net3 pour répondre à toutes nos demandes et dépasser nos attentes en ce qui concerne nos besoins en matière de sauvegarde et de reprise après sinistre dans le cloud. Cela nous permet d’avoir l’esprit tranquille, car nous sommes assurés de la continuité de nos activités. Nos besoins en matière de stockage d’entreprise évoluent en même temps que notre activité. Net3 nous fournit une capacité de stockage adaptable avec une disponibilité exceptionnelle. Net3 est pour nous un excellent partenaire de services cloud de stockage ".

Steve Sullivan, CRO chez Infinidat, commente : " La disponibilité et la fiabilité sont essentielles pour les CSP, comme Net3 Technology. Notre disponibilité à 100%, nos performances applicatives inégalées dans le monde et notre automatisation autonome réduisent les risques liés au stockage d’entreprise, faisant des solutions d’Infinidat, reconnues par l’industrie, le choix préféré des fournisseurs de services cloud, des fournisseurs de services et d’hébergement managés. Avec Infinidat, Net3 a transformé l’expérience de ses clients, avec zéro temps d’arrêt et a rendu le stockage d’entreprise vraiment transparent. En choisissant Infinidat, les CSP peuvent se concentrer leur croissance. Laissez-nous nous occuper du stockage d’entreprise - c’est ce que nous faisons de mieux.”