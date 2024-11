Navigation privée : mythe ou réalité pour votre sécurité en ligne ?

novembre 2024 par Allan Camps Senior Enterprise Account Executive Chez Keeper Security

La navigation privée est souvent perçue comme un rempart absolu pour protéger votre vie en ligne. Mais que cache vraiment ce mode ? Découvrez ses avantages, ses limites, et les bonnes pratiques à adopter pour renforcer votre confidentialité et votre sécurité sur internet.

La navigation privée empêche votre navigateur web d’enregistrer l’historique de vos activités sur votre appareil. En l’activant, vous pouvez naviguer sur internet en toute tranquillité, sachant que vos cookies et données seront supprimés à la fermeture. Ce mode déconnecte également vos comptes en ligne, une fonctionnalité pratique pour protéger votre vie privée, notamment lorsque vous partagez un appareil avec d’autres personnes. De plus, ce mode préserve la confidentialité des informations relatives à votre appareil vis-à-vis des sites web et désactive les fonctions de remplissage automatique et d’autocomplétion.

Lorsque vous fermez le mode privé, tous les paramètres de votre navigateur reviennent à la normale et vous ne pouvez plus consulter l’historique des recherches effectuées au cours de la session.

Le mode « navigation privée » est-il vraiment privé ?

Malgré sa réputation, la navigation privée n’est pas aussi privée qu’on pourrait le croire. De nombreux navigateurs vous permettent d’activer ou de désactiver ce mode en fonction du degré de confidentialité que vous souhaitez pour votre historique de recherche. Toutefois, même si votre historique de navigation n’est pas sauvegardé dans votre navigateur web, des tiers, comme votre fournisseur de services WiFi, peuvent toujours le voir.

Ce que le mode privé ne fait pas :

● Vous rendre complètement anonyme en ligne

● Masquer votre adresse IP à votre fournisseur d’accès à Internet (FAI) ou aux sites Web que vous visitez.

● Empêcher votre fournisseur d’accès de voir vos activités en ligne

● Vous protéger contre le suivi et le profilage des sites web en fonction de votre comportement en ligne

● Empêcher les sites web de collecter des données vous concernant par d’autres moyens, tels que l’empreinte du navigateur.

● Vous protéger contre la surveillance par des agences gouvernementales ou d’autres tiers ayant accès au trafic internet.

Quand utiliser la navigation privée ?

Vous devriez utiliser la navigation privée lorsque vous partagez un appareil avec plusieurs personnes, lorsque vous avez besoin de garder votre historique de navigation privé, lorsque vous voulez éviter d’être suivi par des sites web ou lorsque vous espérez éviter la discrimination par les prix.

Ne laissez pas les fausses idées sur la navigation privée vous mettre en danger

Bien que ce mode offre une confidentialité accrue par rapport à une navigation classique, il ne vous protège pas totalement des cybermenaces. Il est donc essentiel de continuer à adopter de bonnes pratiques de cybersécurité, comme l’utilisation de mots de passe robustes, l’activation de l’authentification multi-facteurs (MFA) sur vos comptes en ligne et éviter la réutilisation des mots de passe. En combinant ces mesures de protection vous pouvez profiter d’une navigation plus privée tout en renforçant la sécurité de vos comptes et la confidentialité de votre historique en ligne.