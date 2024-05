NatWest remporte le Prix Celent Model Risk Manager de l’Année

mai 2024 par Marc Jacob

NatWest Group, la plus grande banque d’affaires du Royaume-Uni, a reçu le Celent Model Risk Manager Award pour son initiative réussie de simplification et d’automatisation des processus de gouvernance des risques et des changements. Ce prix récompense la capacité de l’entreprise à réduire la durée de divers cycles d’évaluation grâce à l’adoption de modèles de gouvernance avancés. Un exemple est la gouvernance des produits, dont le délai est passé de 4,5 jours à moins de 20 minutes, marquant une étape importante dans leur objectif ambitieux de réduire le temps de cycle de 73 jours à 73 minutes.