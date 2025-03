Namirial Wallet Platform : la plateforme nouvelle génération pour l’identité numérique et les services de confiance

mars 2025 par LA REDACTION DE GS MAG

Le nouveau système accompagnera les organisations publiques et privées qui ont besoin de solutions fiables, conformes et évolutives pour gérer, vérifier et émettre des certificats numériques de manière efficace et sécurisée.

La nouvelle plateforme propose des outils et des fonctionnalités innovants pour concrétiser cette vision, notamment :

Onboarding avec Namirial Wallet Gateway

Forte de son expérience dans l’intégration de divers systèmes d’identité notifiés à travers l’UE, Namirial a amélioré sa solution d’onboarding en introduisant une passerelle Wallet. Cela permet une intégration optimisée entre les portefeuilles d’identité numérique et les services en ligne. Elle a été testée avec succès lors du dernier événement d’interopérabilité à Varsovie dans le cadre du projet pilote à grande échelle POTENTIAL et validée par des initiatives nationales de portefeuilles numériques.

Dans un contexte où les processus d’onboarding deviennent de plus en plus complexes, Namirial investit massivement dans un système d’orchestration avancé. Ce moteur permettra non seulement l’intégration avec divers portefeuilles numériques, mais aussi la création de parcours d’onboarding personnalisables avec des différentes méthodes d’identification, des paramètres variables et des sources de données variées. Cette approche garantit une grande flexibilité et une conformité continue aux évolutions réglementaires dans les processus Know Your Customer (KYC), Know Your Business (KYB) et Know Your Transaction (KYT).

Intégration fluide de la signature électronique avec eSignAnywhere

La solution phare de Namirial pour la signature électronique, eSignAnywhere—reconnue comme l’une des principales applications mondiales en la matière — est désormais compatible avec l’écosystème du portefeuille numérique. Elle garantit une expérience de signature instantanée et fluide, prenant en charge plusieurs niveaux de signature, y compris les signatures électroniques qualifiées (QES) basées sur l’authentification du portefeuille.

Namirial accompagne déjà des milliers d’entreprises à travers le monde, y compris de nombreuses multinationales, qui dépendent de eSignAnywhere pour des processus de signature électronique sécurisés et évolutifs. L’intégration technique est finalisée, et la sortie officielle du QES est attendue sous réserve des approbations réglementaires.

Une phase pilote pour l’activation du QES est prévue pour un groupe sélectionné de clients dans les prochains mois, offrant un accès anticipé à cette fonctionnalité innovante tout en optimisant sa performance et sa convivialité.

Émission de certificats avec l’infrastructure (Q)EAA

Namirial renforce son offre avec l’Attestation Électronique Qualifiée des Attributs ((Q)EAA), un nouveau service de confiance qualifié en vertu du règlement eIDAS 2. Cette solution permet aux organisations d’émettre et de gérer des certificats numériques avec des standards de sécurité et de conformité les plus élevés.

De plus, au sein du comité ETSI ESI—de l’élaboration responsable des normes pour les signatures numériques, les prestataires de services de confiance et autres services de confiance en Europe—Namirial dirige le développement d’une nouvelle norme qui permettra des modèles commerciaux plus agiles et évolutifs. En introduisant des processus de pointe, les entreprises pourront simplifier l’émission, la gestion et la monétisation sécurisée des certificats numériques tout en restant en avance sur les développements réglementaires.

Portefeuille en tant que service

Pour accélérer l’adoption des portefeuilles numériques, Namirial développe une offre de “Portefeuille en tant que Service” (WaaS). Grâce à des expérimentations avec des clients sélectionnés et des projets pilotes, la version bêta du portefeuille Namirial—qui prend déjà en charge les données d’identification des personnes physiques (PID) et des personnes morales (LPID)—regarde vers l’avenir avec l’initiative du Portefeuille d’Entreprise Européen annoncée par la Commission Européenne dans le Competitiveness Compass.

L’objectif est de fournir aux entreprises et aux gouvernements la technologie la plus avancée pour mettre en œuvre des solutions d’identité numérique et de portefeuille hautement évolutives, fiables et sécurisées. Les services de Namirial et ses programmes API sont conçus pour une intégration transparente avec des solutions tierces, en améliorant les applications avec les fonctionnalités d’Émetteur, Vérificateur et ID Wallet, tout en garantissant l’interopérabilité au sein de l’écosystème d’identité numérique.

Namirial est déterminé à poursuivre son innovation continue, garantissant que les entreprises et les citoyens peuvent adopter les derniers services d’identité virtuelle et de confiance sans heurts, ouvrant la voie à un avenir numérique plus sécurisé et interopérable.

L’introduction des portefeuilles numériques—tant pour les particuliers que pour les entreprises—aura un impact significatif, révolutionnant divers secteurs et ouvrant de nouveaux scénarios d’application, notamment :

● Finance : ouverture de comptes bancaires, authentification sécurisée pour l’identification en ligne, onboarding avec des données vérifiées telles que les adresses, qualifications professionnelles ou pouvoirs de représentation dans les scénarios KYB.

● Télécommunications & Utilitaires : enregistrement d’une nouvelle carte SIM prépayée ou preuve d’adresse pour des contrats.

● Santé & Assurances : dossiers médicaux numériques, ordonnances en ligne, certificats de vaccination et détails des polices d’assurance.

● Éducation : diplômes numériques, diplômes et certifications informatiques.

● Crédit & Paiements : informations sur les scores de crédit et authentification pour l’approbation des paiements.