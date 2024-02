Naitways annonce la création de son Security Operating Center

février 2024 par Marc Jacob

Naitways annonce la création de son Security Operating Center et d’une offre de services et de solutions « best of breed ». S’adressant aussi bien aux clients Naitways qu’aux PME en quête de services et solutions cyber clés en main et sur-mesure, dimensionnés pour leurs contraintes métier, techniques et financières, il devient un interlocuteur privilégié des entreprises pour la construction et le pilotage de leur roadmap cybersécurité.

La cybersécurité n’est pas un sujet nouveau pour Naitways : il en a fait le pilier central de son offre de service cloud et réseau à valeur ajoutée dès sa création il y a 15 ans. Prônant une approche Security by design, Naitways propose dans son offre historique des solutions et services de protection : stockage immuable, backup et réplication, Plan de Reprise d’Activité natif, ...

Depuis 2022, ses équipes s’attèlent à la structuration d’une offre cyber complète et robuste pour proposer un catalogue de solutions et services répondant à l’ensemble des demandes et besoins des PME. Certifié ISO 27001 en 2022 puis HDS en 2024, Naitways a en parallèle étoffé son équipe de spécialistes cyber et continué à faire monter en compétences ses ingénieurs systèmes et réseaux sur ce sujet, via de nombreuses formations.

L’offre cybersécurité de Naitways se structure autour des 4 volets suivants :

– Évaluation : Analyse du SI et identification des risques (audit ; cartographie ; analyse de risque ; Pen test ; RSSI as a service).

Les experts techniques et métier de Naitways accompagnent les PME dans l’analyse de leur système d’information et l’évaluation de son niveau de sécurité. En identifiant leur surface d’attaque, les moyens pourront être mis en œuvre pour repousser le « quand ».

– Protection : Sécuriser le SI de bout en bout (Security by design ; backup, réplication & immuabilité ; EDR–XR ; Authentification – NGFW – IDS IPS – ZTNA – SASE)

Cette offre, qui correspond aux services natifs de sécurité proposés par Naitways, a été enrichie pour accompagner les PME dans la modernisation, la sécurisation de leur activité et ressources, ainsi que dans la gestion du changement. Parmi les nouveautés ajoutées : la protection des endpoints sur la base de collecte des logs, de machine learning et d’IA ; l’utilisation d’une nouvelle génération d’outils pour analyser les comportements au niveau des différentes couches du SI (réseau, serveurs, endpoints) et effectuer des analyses croisées entre ces couches.

– Détection : Maîtriser les menaces potentielles sur les postes, le réseau, les données et les endpoints (SOC ; collecte et corrélation de logs, scan de vulnérabilité, analyse des alertes de sécurité)

Avec une approche clé en main ou à la carte, les experts Naitways mettent en place les outils pour accompagner les PME dans la conformité de leur PSSI et son amélioration continue.

Via son Security Operation Center, ils surveillent activement les menaces et garantissent le Maintien en Condition de Sécurité. Ils interviennent dès la menace identifiée pour contenir et neutraliser le risque.

– Réponse : Réagir aux cyberattaques le plus rapidement possible (SOC ; Investigation / recherche d’attaque sophistiques ; recherche de compromission ; cyber recovery / PRA) En cas d’incident, le SOC de Naitways intervient pour neutraliser et mitiger les attaques. Grâce à une maîtrise de de bout en bout, les équipes Naitways sont en mesure de minimiser les temps d’indisponibilité (Mitigation & PRA) et le cas échéant, de reconstruire le SI. Post-attaque, les experts pourront collecter et restituer des preuves à destination des assurances et de l’ANSSI, ou encore réaliser un retour d’expérience.

Cette nouvelle gamme de services renforce et complète l’offre cyber incluse dans les activités cloud, & réseau proposées jusqu’à présent par Naitways.

Le volet accompagnement et pédagogie des dirigeants est également l’un des grands atouts de l’offre proposée par Naitways.