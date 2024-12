N‑able renforce sa stratégie channel mondiale avec l’arrivée de trois experts

décembre 2024 par Marc Jacob

N-able, Inc. annonce le recrutement de trois nouveaux cadres dans son équipe : Jonathan Bartholomew, Vice-président des ventes channel ; Paul Monaghan, Vice-président des ventes pour la région EMEA ; et Andy Hudson, Vice-président du marketing international. Ces recrutements stratégiques illustrent le soutien croissant de N‑able au marché des services IT, en forte expansion, et à son écosystème channel multi-niveaux présent dans 150 pays.

Ces nouvelles recrues permettront à N‑able d’élargir sa stratégie channel pour mieux répondre aux besoins de ses partenaires, qu’il s’agisse de distributeurs, de revendeurs ou de fournisseurs de services managés (MSP). Le channel IT repose sur une diversité d’intervenants collaborant pour fournir des solutions de sécurité et de gestion IT à travers différents niveaux. N‑able adopte une approche globale mais fortement localisée de ses programmes channel, afin d’améliorer l’évolutivité, la flexibilité et la réactivité face aux demandes spécifiques de chaque marché.

Les nouveaux cadres apportent chacun une expertise approfondie du secteur IT et du channel :

Jonathan Bartholomew, VP, Channel Sales – Fort d’une solide expérience en matière de channel et de sécurité, acquise notamment chez Sophos, Jonathan se concentrera sur le renforcement des relations entre N‑able, les revendeurs et les distributeurs. Son objectif est de les aider à mieux servir les petites et moyennes entreprises ainsi que les MSP en répondant efficacement à leurs objectifs spécifiques.

Paul Monaghan, VP, EMEA Sales – Paul apportera son expertise en ventes internationales pour étendre la portée mondiale de N‑able. Avec un accent particulier sur les MSP en Europe, au Moyen-Orient et en Afrique, il élaborera des stratégies adaptées aux besoins uniques de ces partenaires, en veillant à leur offrir le soutien nécessaire pour réussir sur leurs marchés respectifs.

Andy Hudson, VP, International Marketing – Chargé des stratégies de mise sur le marché en dehors de l’Amérique du Nord, Andy guidera les efforts de N‑able pour accélérer sa croissance et s’adapter aux dynamiques variées des marchés mondiaux. Il veillera à ce que les contenus et programmes proposés résonnent avec des audiences diverses.