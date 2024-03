N-able renforce ajoute de nouveaux groupements de prestataires à un écosystème ouvert conçu pour les MSP

mars 2024 par Marc Jacob

N-able continue d’intégrer de nouveaux groupements de prestataires à son programme d’alliance technologique (TAP), un écosystème ouvert conçu pour les MSP qui ne cesse de s’agrandir. Le programme d’alliance technologique a pour objectif d’accélérer l’innovation et de proposer, à grande échelle, des intégrations plus fiables, sécurisées et uniques aux MSP dans le monde entier. Le TAP fédère des entreprises essentielles du secteur des technologies afin de mieux développer et intégrer leurs solutions aux nombreuses solutions primées qui composent l’offre de N-able. Pour pouvoir répondre aux besoins de leurs clients avec davantage de flexibilité, de choix et d’efficacité, les MSP ont la possibilité de faire appel aux prestataires de confiance participant à ce programme afin qu’ils les aident à tirer le meilleur parti d’un grand nombre d’intégrations et de services tiers.

Intégrations avec N-central :

• SaaS Alerts : les MSP peuvent détecter et automatiser la résolution de menaces de sécurité sur leurs SaaS. La plateforme multi-tenant propose une supervision, unifiée et en temps réel, d’applications commerciales SaaS essentielles, y compris Office 365, Google Workspace, Salesforce, Slack et Dropbox, afin de les protéger des vols de données et des cybercriminels.

Intégrations avec N-central et N-sight :

• Actifile : cette solution permet aux MSP d’accéder au marché de la protection des données et de la gestion des risques. La plateforme Actifile compare le coût inhérent aux risques actuels en matière de données à la stratégie de cybersécurité existante des MSP, et propose également une protection contre les éventuelles pertes financières.

• Enclave : cette solution propose une méthode simple et rapide pour mettre en relation, de manière sécurisée, les bonnes personnes avec les bonnes ressources, le tout, sans nécessiter de matériel, d’infrastructure ou de frais initiaux. Grâce à cette intégration, les partenaires N-able peuvent proposer à leurs clients une alternative aux VPN traditionnels pour qu’ils bénéficient d’accès extrêmement précis.

• Auvik SaaS Management : un logiciel de gestion de réseau centré sur le Cloud qui permet aux équipes informatiques de stimuler leur efficacité et leur capacité, tout en protégeant l’entreprise contre les risques liés au réseau.