N-able, Inc. améliore Cove Data Protection

novembre 2024 par Marc Jacob

N-able, Inc. annonce la sortie de sa fonctionnalité de copies fortifiées dans Cove Data Protection. Avec cette mise à jour, Cove renforce la protection des serveurs, des postes de travail et de Microsoft 365 grâce à des sauvegardes immuables. Cette fonctionnalité automatique d’objets immuables est intégrée au cœur de l’architecture de Cove, et n’entraîne aucun frais ou effort supplémentaire.