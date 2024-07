N-able et MSPAlliance s’associent pour guider les MSP à travers les exigences de conformité en cybersécurité

juillet 2024 par Marc Jacob

N-able, Inc. annonce son partenariat avec MSPAlliance. Leur association a pour but d’aider les MSP à se préparer à répondre de manière proactive aux exigences de conformité grâce au programme Cyber Verify de MSPAlliance.

Le programme Cyber Verify de MSPAlliance est disponible mondialement pour les partenaires MSP de N-able. Avec les nouvelles avancées annoncées en mars 2024, le programme aide les MSP à identifier et à s’ajuster aux normes de qualité de l’industrie, à établir et à développer une pratique de la conformité en tant que service, et à respecter les réglementations cybernétiques. Le programme offre également à nos partenaires de N-able une expérience personnalisée, les aidant à comprendre comment ils pourraient potentiellement utiliser les solutions de N-able dans leur champ technologique pour renforcer leurs initiatives de conformité.

Construit par des MSP exclusivement pour leur usage, Cyber Verify donne aux MSP, de différentes tailles et niveaux de maturité, un ensemble complet d’outils et de ressources pour faciliter une intégration transparente des processus règlementés qui élèvent la qualité des services fournis à leur clientèle et offrent des services puissants et récurrents, générant des