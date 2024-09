N-able Cove Data révèle une augmentation de 56% des incidents de récupération après sinistre pour les domaines Microsoft 365 en 2024

septembre 2024 par N-able

N-able, Inc. partage de nouvelles données montrant une augmentation des sauvegardes Microsoft 365 chez ses partenaires et une hausse de 56% des événements de récupération après sinistre liés aux domaines Microsoft 365.

Selon un rapport de l’unité de recherche en cybersécurité (CRU) de Critical Start, plus de 3 400 alertes cybernétiques à haut risque et critiques ont été enregistrées au premier semestre 2024, marquant une augmentation de 46,15% des attaques par rapport à 2023. Bien que Microsoft 365 offre d’excellents outils de productivité pour les entreprises, la hausse des cyberattaques laisse encore la plupart des sociétés vulnérables. Les menaces externes et internes, la suppression accidentelle et les réglementations de conformité régionales rendent la sauvegarde des données Microsoft 365 essentielle.

« La sauvegarde est une nécessité depuis 30 ans, et elle reste indispensable pour se protéger contre la suppression accidentelle de données ou les menaces internes. Cependant, avec l’augmentation et la sophistication croissante des cyberattaques, les MSP (fournisseurs de services gérés) ont besoin d’une architecture de sauvegarde résiliente face aux ransomwares » explique Chris Groot, General Manager of Cove Data Protection chez N-able. « Les MSP comprennent que les groupes de ransomware se vantent de leur capacité à compromettre les sauvegardes de base, et nous avons observé des cas où des extensions de fichiers de sauvegarde connues sont spécifiquement ciblées. Les dangers croissants des ransomwares et des cyberattaques génèrent une grande anxiété chez les entreprises, et les MSP doivent se positionner en tant que conseillers de confiance pour les aider à identifier les outils et solutions appropriés pour mieux les protéger. »

Selon le rapport N-able 2024 Horizons, 67% des MSP interrogés prévoient de développer la partie des services de sauvegarde gérés dans leur entreprise. Les données de Cove Data Protection montrent que :

Il y a eu une augmentation de 56% des événements de récupération après sinistre liés aux domaines Microsoft 365.

1 000 MSP supplémentaires proposent des services de sauvegarde pour Microsoft 365 avec Cove par rapport à l’année dernière.

Les MSP protègent plus de 2,2 millions d’utilisateurs finaux de Microsoft 365 avec Cove, soit une augmentation de 46% par rapport à l’année précédente.

Ces MSP sauvegardent 42 pétaoctets de données Microsoft 365, contre 26 pétaoctets l’an dernier, ce qui équivaut à regarder un film en 4K pendant plus de 700 ans.