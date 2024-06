N-able concrétise son concept d’Écovers avec les intégrations de Rewst et HaloPSA

juin 2024 par Patrick LEBRETON

N-able est une entreprise internationale fournissant des solutions pour la supervision et la gestion à distance, la protection des données à la demande et la sécurisation des fournisseurs de services informatiques. La firme a partagé son concept d’Écovers, dont l’objectif est d’uniformiser et de transformer la gestion informatique moderne pour permettre aux MSP de gagner en efficacité et en résilience, et de bénéficier de davantage d’opportunités par l’intermédiaire d’un écosystème ouvert et unifié. Si N-able travaille sur ce concept depuis un certain temps, des exemples récents illustrent bien sa volonté de le mener à bien, notamment avec l’amélioration des fonctionnalités d’intégration d’Endpoint Detection and Response (EDR) et de gestion d’Apple sur l’ensemble de ses plateformes RMM, la protection de Microsoft 365 dans Cove, etc. N-able a annoncé des intégrations avec Rewst et HaloPSA, lesquelles s’inscrivent dans ce concept d’Écovers. L’intégration avec Rewst aide les MSP à automatiser des workflows complexes sur des produits et environnements multiples, tandis qu’avec HaloPSA, les partenaires peuvent rationaliser la gestion de leurs données et de leurs alertes.

La complexification des écosystèmes informatiques modernes oblige les professionnels à se doter d’un grand nombre d’outils différents pour pouvoir gérer et protéger leur entreprise ; et cet éparpillement technologique est bien loin de proposer simplicité et efficacité. Le principe d’Écovers élaboré par N-able consiste à remettre de l’ordre dans le chaos informatique actuel en proposant un écosystème ouvert qui connecte facilement tous ces outils entre eux, qu’il s’agisse de ressources Cloud ou sur site. Ce cercle vertueux améliore la collaboration et ouvre la voie à une automatisation fluide des workflows, avec une intelligence et des informations clés intégrées. Avec cette approche, l’Écovers proposera des fonctionnalités de gestion unifiée, de cybersécurité et de protection des données sur l’ensemble des appareils physiques et des identités d’utilisateurs, ainsi que sur les ressources et données Cloud. L’Écovers N-able a été pensé pour booster l’efficacité et pérenniser la résilience dans un monde façonné par l’évolution constante des menaces, l’idée étant d’améliorer les chances d’optimiser et de développer l’activité des entreprises.

Les intégrations avec Rewst et HaloPSA viennent renforcer l’Écovers : les MSP peuvent travailler de manière plus fluide puisqu’ils s’affranchissent de certains obstacles inhérents à la gestion d’environnements multiples.

L’intégration de Rewst permet aux MSP :

– d’automatiser des workflows complets impliquant plusieurs produits, ce qui peut permettre d’optimiser significativement les opérations, d’améliorer l’homogénéité et de libérer aux techniciens du temps qu’ils peuvent investir dans des tâches plus rentables ;

– de faire baisser le time to value grâce une centaine d’automatisations préconçues, notamment un workflow d’intégration pour les nouveaux utilisateurs qui associe PSA, gestion de domaine, attribution de licences, ainsi que d’autres outils permettant de limiter les tâches manuelles ;

– de connecter des applications, sans avoir à écrire et à réviser des scripts ou à utiliser des API, ce qui rend l’écosystème global d’outils pour les MSP bien plus pertinent.

L’intégration de HaloPSA permet :

– de proposer une prise en charge des tickets assistée par IA pour gagner un temps considérable ;

– de rationaliser le workflow entre RMM et PSA pour améliorer l’efficacité, et ce, même lorsque des actions manuelles sont nécessaires ;

– de faciliter une gestion et une évaluation optimisées des tickets dans HaloPSA pour avoir des alertes qui contribuent à une meilleure gestion des ressources.

Ces intégrations avec HaloPSA et Rewst sont actuellement disponibles pour N-central, mais le projet est d’inclure d’autres produits à l’avenir.