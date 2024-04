N-able complète sa suite de sécurité avec N-able Managed Detection and Response

avril 2024 par Patrick LEBRETON

NABL est une entreprise internationale fournissant des solutions pour la supervision et la gestion à distance, la protection des données externalisée et la sécurisation des prestataires de services informatiques. L’entreprise continue d’améliorer sa suite d’outils de sécurité avec le lancement de N-able Managed Detection and Response (MDR). Ce dernier ajout à la suite de sécurité N-able permet d’associer plateforme d’opérations de sécurité et services d’experts. Les prestataires de services managés (MSP) ont ainsi accès à un grand nombre de fonctionnalités pour pouvoir faire monter d’un cran la cybersécurité de leurs clients (PME).

N-able MDR propose la visibilité étendue, ainsi que la collaboration entre les MSP, les utilisateurs finaux (entreprises), et, le cas échéant, des experts en analyse de sécurité. Les utilisateurs de l’ensemble de l’organisation disposent tous du même accès en temps réel pour voir ou travailler ensemble sur des événements de sécurité à mesure que ceux-ci apparaissent : la transparence est ainsi renforcée et permet d’améliorer la sécurité et de faire gagner de la valeur à l’offre de sécurité des MSP. Cette solution, avec sa technologie et ses services évolutifs, est parfaitement adaptée aux MSP (petits ou grands), et sa tarification leur permet d’établir une bonne pratique de sécurité, sans avoir à tirer un trait sur la rentabilité. Les fournisseurs de services de sécurité managés (MSSP) ou les professionnels disposant d’excellentes compétences en matière de sécurité peuvent décider d’utiliser la plateforme sans demander d’aide aux analystes, et ainsi déléguer ce service de sécurité managé à leurs équipes.

N-able MDR fournit aux organisations de toutes tailles des outils pour neutraliser les cybermenaces avancées, réduire les failles et reprendre en main des environnements informatiques souvent tentaculaires. La solution intègre et traite les données d’outils informatiques et de sécurité existants. Elle exploite une intelligence artificielle lui permettant de détecter des menaces habituellement indécelables. En outre, grâce à ses fonctionnalités d’automatisation et de prise de mesures par une personne, elle ne se contente pas d’alerter sur les menaces pour qu’elles puissent être éliminées rapidement. En effet, avec la chasse efficace aux menaces, la gestion des vulnérabilités, la surveillance du dark net et l’assistance à la conformité, les MSP disposent de moyens concrets pour améliorer la cybersécurité des PME dont ils s’occupent. Ils peuvent proposer une solution efficace de cybersécurité aux organisations publiques comme privées, lesquelles sont souvent confrontées à la difficulté de trouver et de pouvoir s’offrir les équipes et les technologies nécessaires à la mise en place d’un niveau élevé de protection.

Comme le manque de professionnels qualifiés en cybersécurité se fait toujours sentir au niveau mondial, la demande en MDR devrait croître cette année ; une opportunité en or pour les MSP. Selon un rapport récent de Canalys, les offres de services de cybersécurité dépasseront largement la vente de technologies de cybersécurité. Et ce sont notamment les services de sécurité managés et d’intégration qui devraient se développer le plus rapidement.