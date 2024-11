N-able acquiert Adlumin

novembre 2024 par Marc Jacob

N-able, Inc. annonce l’acquisition d’Adlumin, Inc. Cette entreprise primée offre une plateforme de sécurité opérationnelle de classe entreprise adaptée à des organisations de toutes tailles. Ce rachat, qui fait suite à un partenariat stratégique éprouvé entre Adlumin et N-able, permet à N-able d’intégrer les technologies innovantes d’Adlumin à sa plateforme leader, combinant sécurité, gestion unifiée des terminaux (UEM) et protection des données.

Grâce à cette union, N-able pourra fournir des informations et des outils de remédiation plus approfondis couvrant l’ensemble de l’environnement IT, consolidant ainsi son portefeuille de cybersécurité. Avec cette acquisition, N-able vise à renforcer son offre en sécurité, accélérer la croissance de son chiffre d’affaires récurrent annuel (ARR), et établir une nouvelle référence en matière de sécurité pour les fournisseurs de services managés (MSP) et les équipes IT internes.

N-able propose un large éventail de solutions de sécurité combinées à une gestion unifiée puissante des terminaux au sein d’une plateforme unique, grâce à son écosystème ouvert Ecoverse. Cet écosystème aide à combler les lacunes de couverture des environnements IT souvent composés de logiciels multi-fournisseurs et multi-produits.

Adlumin apporte des solutions et services de sécurité aux organisations grâce à sa plateforme agnostique de sécurité opérationnelle, qui s’intègre de manière transparente aux infrastructures existantes. Cela renforce et enrichit la vision Ecoverse de N-able.

Depuis le début du partenariat avec Adlumin, N-able a enregistré une croissance significative de son chiffre d’affaires récurrent annuel (ARR). Cela démontre que la combinaison des logiciels XDR et des services MDR avec la plateforme de N-able constitue un facteur différenciant sur le marché.

Ces technologies unifiées offriront une intelligence de sécurité plus approfondie sur toute la suite N-able, proposant une solution de cybersécurité plus holistique. Cette approche s’intègre parfaitement aux services de gestion IT, répondant à l’augmentation des chevauchements entre les fonctions ITOps et SecOps, tout en rendant les protections avancées accessibles à tous.

Nos clients peuvent bénéficier des avantages suivants :

• Une expérience unique pour les fournisseurs de services IT, qui, grâce à l’accès au logiciel XDR et aux services MDR, disposent d’une vue unifiée de leurs opérations de sécurité, incluant la détection, l’investigation, la réponse et la résilience de bout en bout.

• Une couverture complète de l’environnement IT, incluant le réseau, les terminaux, les identités, les applications SaaS, le Cloud public, et bien plus encore.

• Un moteur alimenté par l’intelligence artificielle, avec des modèles de données fournissant des alertes rapides sur les activités suspectes, permettant une identification plus précise des menaces tout en réduisant les faux positifs.

• Une protection intégrée contre les ransomwares et une prévention de l’exfiltration des données.

• Une intelligence des menaces offrant des insights approfondis sur les risques les plus pertinents pour les organisations.

• Une défense périmétrique permettant de détecter les expositions à la périphérie du réseau et de réduire la surface d’attaque.

• Un soutien à la conformité grâce à des workflows adaptés aux cadres réglementaires courants, notamment HIPAA, PCI, les normes bancaires (FFIEC et NCUA), FBI CJIS, R-SAT, et bien d’autres.

Conditions financières

La contrepartie globale payable par N-able dans le cadre de l’acquisition se compose d’environ : (i) 100 millions de dollars en espèces à la clôture, sous réserve des ajustements habituels pour la trésorerie, l’endettement, le fonds de roulement et les frais de transaction, (ii) 1 570 762 actions ordinaires de la société émises à la clôture, (iii) 120 millions de dollars en paiements échelonnés en espèces de 52. 5 millions de dollars et 67,5 millions de dollars, respectivement, au premier et au deuxième anniversaire de la clôture, et (iv) jusqu’à un total de 30 millions de dollars en paiements potentiels en espèces payables en 2025 et 2026 en fonction de la réalisation de certaines mesures de performance par rapport à des objectifs définis. N-able prévoit que cette acquisition sera immédiatement rentable pour la croissance de l’ARR et rentable pour le flux de trésorerie d’ici le quatrième trimestre de 2025.

Perspectives financières actualisées pour le quatrième trimestre 2024

En date du 20 novembre 2024, N-able fournit des perspectives financières actualisées pour le quatrième trimestre 2024 et l’ensemble de l’année 2024. Les informations financières ci-dessous représentent des informations financières prospectives non-PCGR, notamment l’EBITDA ajusté. Ces mesures financières non-PCGR excluent, entre autres éléments mentionnés ci-dessous, l’amortissement des actifs incorporels acquis et des technologies développées, les charges d’amortissement, les charges d’impôt sur le revenu, les charges d’intérêt, nettes, les (gains) pertes de change non réalisés, les coûts liés aux transactions, les coûts de scission, les charges de rémunération à base d’actions et les charges sociales payées par l’employeur correspondantes, ainsi que les coûts de restructuration et autres coûts. Nous n’avons pas rapproché nos estimations de ces mesures financières non GAAP de leur mesure GAAP la plus directement comparable en raison de l’incertitude concernant ces éléments exclus et de leur variabilité potentielle au cours des périodes futures. Par conséquent, le rapprochement n’est pas possible sans effort déraisonnable, bien qu’il soit important de noter que ces éléments exclus pourraient être significatifs pour nos résultats calculés conformément aux PCGR dans les périodes futures. Nos résultats déclarés présentent des rapprochements des mesures financières non GAAP avec leurs équivalents GAAP les plus proches.