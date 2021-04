monday.com ouvre un centre de données dans l’Union européenne

avril 2021 par Marc Jacob

L’expansion du réseau mondial de monday.com représente sa détermination à répondre à la demande croissante de ses clients dans le monde entier, qui demandent à se conformer à leurs lois et réglementations locales en matière de confidentialité. Ce centre de données régional permettra à l’entreprise d’étendre sa capacité à fournir les fonctionnalités de sa plateforme à ses clients dans toute l’Union Européenne.

La France a un intérêt particulier pour les clouds souverains et la protection des données. C’est pourquoi monday.com s’engage à respecter cette approche, bien conscient des attentes et demandes de ses clients. Avec plus de 3500 clients en France, monday.com dispose d’équipes dédiées dans divers départements, commercial, service client, partenaires de distribution, qui se concentrent sur son expansion continue sur le marché français.

Suite à l’ouverture du centre régional de données européen de monday.com à Francfort, d’autres options sont en cours de développement.