Mois de la cybersécurité : Un commentaire de Milos Brkovic, directeur général de Commvault

Chaque année, à l’occasion du mois de la sensibilisation à la cybersécurité, on le rappelle : les cyberattaques continuent d’augmenter, et ce qui est encore plus alarmant, c’est leur sophistication. Il ne suffit plus simplement d’empêcher les cybercriminels de pénétrer les systèmes, les entreprises doivent désormais être capables de se rétablir presque instantanément, tout en minimisant les interruptions d’activité.

Si autrefois, les sauvegardes servaient à faciliter la récupération des données, avec l’évolution des compétences des cybercriminels, cette méthode devient insuffisante. Les cybercriminels parviennent parfois à compromettre les sauvegardes, obligeant ainsi les organisations à restaurer des systèmes infectés et à rester piégées dans un cycle sans fin. De plus, certains utilisent des ransomwares en sommeil qui se déclenchent après la restauration. C’est pourquoi les équipes de sécurité doivent se concentrer sur la mise en place d’une restauration sécurisée. Disposer d’un environnement de restauration sain est crucial. Grâce au cloud, il est possible de créer des environnements virtuels sans logiciels malveillants, permettant de restaurer et tester des ensembles de données en toute confiance. Ces environnements peuvent être activés et désactivés pour des tests réguliers, limitant ainsi les coûts et garantissant une récupération rapide, fluide et fiable, même dans les situations les plus critiques.

Cependant, la récupération des données n’est qu’une partie du défi. L’étape la plus chronophage est la restauration des applications cloud. Une entreprise ne peut pas reprendre ses activités sans ses systèmes essentiels ! Ce processus, autrefois manuel et long, peut désormais être accéléré grâce à la puissance des technologies d’automatisation modernes. Les applications cloud critiques peuvent être rapidement reconstruites dans un environnement isolé, réduisant ainsi le temps de récupération de plusieurs jours, voire semaines, à quelques heures ou minutes. C’est ainsi que l’on parvient à une véritable résilience informatique : pouvoir rebondir et poursuivre ses opérations, même face aux pires scénarios.