Moins d’un professionnel de l’informatique sur cinq estime que l’infrastructure cloud répond à ses besoins

janvier 2025 par Sascha Giese, Head Geek™, SolarWinds

L’étude, basée sur une enquête menée auprès de 272 professionnels internationaux de l’informatique, montre que malgré les promesses d’évolutivité et de réduction des coûts du cloud, la réalité est mitigée pour de nombreuses équipes informatiques : seulement un quart des personnes interrogées (25 %) estiment que l’approche de leur organisation en matière de cloud est mûrement réfléchie et aboutie, tandis que 23 % admettent que leur stratégie de cloud hybride a créé un environnement informatique excessivement complexe. Malgré cela, moins d’un quart (22 %) des personnes interrogées ont investi dans des services informatiques externes pour les aider dans leur stratégie de migration vers le cloud.

En réponse à ces défis, plus d’une personne interrogée sur dix (16 %) a déjà rapatrié des charges de travail sur site. Par ailleurs, 12 % des personnes interrogées reconnaissent que des transitions vers le cloud mal planifiées ont déjà eu des conséquences financières à long terme pour leur entreprise. Cela montre que des migrations précipitées vers le cloud peuvent entraîner des corrections ou des revirements coûteux.

Les données indiquent également un manque de confiance dans la sécurité du cloud, près de la moitié (46 %) des professionnels de l’informatique stockant encore leurs données les plus sensibles sur site en raison d’inquiétudes persistantes en matière de sécurité. Toutefois, les résultats mettent en évidence l’importance continue accordée aux stratégies du cloud dans le but de réduire les coûts. En effet, près d’un tiers (29 %) des personnes interrogées déclarent donner la priorité à la migration vers le cloud pour réduire les coûts d’exploitation.

Sascha Giese, spécialiste des technologies chez SolarWinds, a commenté les conclusions comme suit : « La vérité, c’est que la gestion d’écosystèmes cloud hybrides complexes n’est pas facile. Alors que le cloud promet évolutivité et économies, l’écart entre les attentes et l’exécution devient de plus en plus évident. Dans ce contexte, de nombreuses entreprises se retrouvent aux prises avec des infrastructures trop complexes qui peinent à répondre à l’évolution de leurs besoins.

Dans un monde de cloud hybride avec des réseaux, des systèmes, des appareils et des applications toujours plus complexes, la gestion des microservices et des conteneurs représente un défi supplémentaire. Sans une planification adéquate et une visibilité complète, les organisations risquent de se retrouver dans une situation désastreuse. La prolifération des outils, les silos d’informations et la fatigue liée aux alertes peuvent conduire à une expérience désagréable du cloud, compliquant l’identification des causes profondes de problèmes complexes.

Pour relever ces défis, les responsables informatiques doivent adopter une meilleure approche plus stratégique de la migration vers le cloud, en se concentrant sur des outils fiables, sécurisés et qui accélèrent la modernisation. L’un des principaux avantages dont les entreprises peuvent tirer parti pour gérer avec succès leurs infrastructures de cloud hybride est

l’observabilité complète. Cela signifie qu’il faut obtenir une visibilité en temps réel sur chaque couche du patrimoine informatique et agir de manière proactive avec l’aide d’algorithmes d’apprentissage automatique et d’analyses basées sur l’IA. L’infrastructure cloud peut être un puissant catalyseur de croissance, mais avec des outils mal adaptés et une visibilité insuffisante, la route sera semée d’embûches. »

Méthodologie

Les conclusions de l’étude IT Community Pulse sont basées sur des recherches effectuées en septembre 2024 qui ont permis de collecter les réponses de 272 participants membres de la communauté THWACK® de SolarWinds.

Parmi ces derniers, on compte des professionnels de l’informatique assumant des rôles de spécialiste, de directeur et d’administrateur en Europe, sur le continent américain et dans la région Asie-Pacifique. Les participants travaillent dans des PME et des grandes entreprises issues des secteurs public et privé.