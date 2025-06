MODERNISER, MIGRER, EXTERNALISER : COMMENT REUSSIR LA TRANSFORMATION DE SON DATA CENTER

juin 2025 par Samuel Premkumar, Manager Strategic Growth & Operations Europe Service chez Rosenberger OSI

Entre l’obsolescence technologique et les pressions environnementales, les entreprises doivent adapter leurs infrastructures. Mais transformer un data center en production est une opération à haut risque. Les services gérés apportent une réponse pragmatique, sûre et évolutive, selon Samuel Premkumar, Rosenberger OSI.

Moderniser un centre de données revient souvent à opérer à cœur ouvert. Les risques liés à la disponibilité, à la sécurité et à la compatibilité technique sont élevés. Pourtant, l’immobilisme n’est plus une option. Face aux nouvelles exigences en performance, densité, connectivité et durabilité, les data centers doivent évoluer — ou disparaître.

Une expertise difficile à mobiliser en interne

Très peu d’entreprises disposent en interne des compétences, ressources humaines et méthodologies nécessaires pour piloter un tel projet. Planification, choix techniques, installation, documentation, mise en service… chaque étape requiert une expertise pointue.

C’est pourquoi de plus en plus d’acteurs s’appuient sur des prestataires spécialisés, comme Rosenberger OSI, pour concevoir, déployer et même exploiter leur infrastructure data center.

Une prise en charge globale et sur mesure

Les services proposés vont bien au-delà du simple câblage. Ils incluent :

• L’audit des infrastructures existantes

• La définition des besoins actuels et futurs

• Le choix de la topologie (ex. : architecture Spine-Leaf)

• L’installation, la mise en service et les tests

• La documentation et le transfert de compétences

• La coordination entre les différents corps de métier (électricité, sécurité, câblage)

Cette approche permet d’éviter les surcapacités, les pièges d’incompatibilité, ou les choix techniques qui deviennent vite obsolètes.

Une réponse souple aux contraintes du quotidien

Les services gérés apportent aussi une solution au manque chronique de personnel IT. Plutôt que de recruter en urgence lors d’un pic d’activité, l’entreprise peut déléguer certaines tâches à la carte : supervision, maintenance, dépannage matériel, renouvellement des composants critiques…

Rosenberger OSI propose par exemple un catalogue de services modulable, allant de l’entreposage sécurisé à l’installation sur site, en passant par la gestion d’incidents et la fourniture rapide de solutions alternatives (ex : câblage de secours).

Une méthodologie éprouvée pour les migrations

Une check-list précieuse, issue de l’expérience terrain des équipes de Rosenberger OSI :

1. Inventaire précis des équipements et ressources IT existants

2. Définition d’une architecture cible adaptée (performance, résilience, évolutivité)

3. Estimation budgétaire complète (CAPEX/OPEX)

4. Choix de la stratégie de migration (lift-and-shift, refonte, hybride)

5. Constitution d’une équipe projet, coordination multi-métiers

6. Planification détaillée du transport, des tests, de la mise en production

7. Phase finale : arrêt de l’ancien site, mise à jour de la documentation, audits de conformité

Conclusion

Qu’il s’agisse d’une migration partielle, d’une refonte complète ou d’un passage à un modèle hybride, l’accompagnement par des experts est devenu une condition du succès. Grâce aux services gérés, les entreprises peuvent transformer leur infrastructure sans perturber leur activité, tout en gagnant en agilité, sécurité et performance.