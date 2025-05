MOBOTIX rejoint l’alliance SPAC

mai 2025 par LA REDACTION DE GS MAG

MOBOTIX rejoint l’alliance SPAC (Smart Physical Access Control - Contrôle d’accès physique intelligent) qui fédère les forces existantes de niveau européen en matière de sécurité logique et physique. Engagé depuis sa création en faveur de l’innovation, de la qualité et de la cybersécurité, le fournisseur allemand de solutions de sécurité globale, aspire à contribuer activement à l’objectif de l’Alliance : construire et asseoir la souveraineté européenne en matière de sécurité digitale.