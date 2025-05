MOBOTIX reçoit trois nouvelles certifications SySS pour sa conformité en cybersécurité

mai 2025 par LA REDACTION DE GS MAG

MOBOTIX reçoit trois nouvelles certifications SySS pour les plateformes MOBOTIX ONE et MOBOTIX 7, ainsi que pour la MOBOTIX c71 NurseAssist, powered by Kepler Vision Technologies. Il s’agit de la première certification SySS pour la nouvelle plateforme MOBOTIX ONE et le MOBOTIX c71 NurseAssist, conçue spécialement pour le secteur de la santé. Tous les tests ont été effectués par la société de renom SySS GmbH, l’un des principaux fournisseurs de tests de pénétration en Allemagne.

Dans le cadre de tests complets, les caméras et les solutions ont été vérifiées par SySS GmbH pour détecter les vulnérabilités, les points d’attaque potentiels et les mécanismes de défense en ce qui concerne les interfaces web. La plateforme MOBOTIX 7 a une fois de plus démontré ses capacités en matière de cybersécurité. La nouvelle plateforme MOBOTIX ONE a également été certifiée, ce qui confirme qu’elle répond aux normes de cybersécurité les plus strictes dès son lancement sur le marché. La MOBOTIX c71 NurseAssist, conçue pour les établissements de santé et dotée d’une IA intégrée pour la détection des chutes, a également passé avec succès les normes de test strictes.

MOBOTIX continue d’investir dans le développement de produits et valide ce travail par des certifications reconnues, renforçant ainsi son engagement à fournir des systèmes vidéo fiables et conformes au RGPD "Made in Germany".