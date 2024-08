MOBOTIX nomme David Brown Vice President EMEA

août 2024 par Marc Jacob

Le conseil d’administration de MOBOTIX a nommé David Brown au poste de Vice President EMEA de MOBOTIX. Dans ses nouvelles fonctions, David Brown sera responsable de la direction stratégique et opérationnelle des activités commerciales de MOBOTIX en Europe (à l’exclusion de la région DACH), au Moyen-Orient et en Afrique.

David Brown est un membre précieux de l’équipe de direction de MOBOTIX depuis près de 12 ans. Il a débuté sa carrière chez MOBOTIX en 2013 en tant qu’Inside Sales Manager pour le Royaume-Uni et l’Irlande, avant d’occuper différents postes de direction. Avant de rejoindre MOBOTIX, David Brown a occupé de nombreux postes de direction stratégique et opérationnelle au sein de l’OTAN et de la Royal Air Force.

Dans ses dernières fonctions de Vice President Global Sales Operations & M&A Management, David a joué un rôle déterminant dans l’acquisition de Vaxtor, filiale de MOBOTIX et leader espagnol du développement d’applications basées sur l’intelligence artificielle dans le monde entier.