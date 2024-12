MOBOTIX lance "MOBOTIX Store" une nouvelle boutique en ligne

décembre 2024 par Marc Jacob

MOBOTIX a lancé le "MOBOTIX Store", une nouvelle boutique en ligne qui permet aux partenaires et aux clients de parcourir facilement et d’acheter l’ensemble de la gamme de produits MOBOTIX. Avec cette nouvelle plateforme, MOBOTIX vise à simplifier considérablement l’accès à ses produits et à rationaliser l’ensemble du processus de commande pour ses partenaires. Tous les produits matériels et logiciels sont inclus dès le lancement via une interface conviviale qui présente l’ensemble de l’offre MOBOTIX. Personnaliser selon ses préférences - commander en ligne : le configurateur de produits du MOBOTIX Store

Parmi les fonctionnalités du site, il est possible de créer des listes de produits personnalisées qui peuvent être téléchargées pour des projets récurrents.

Le nouveau MOBOTIX Store offre également une vue claire des commandes, factures et livraisons, ainsi que la possibilité de demander des devis et des renseignements directement en ligne. Des options de filtrage permettent de trouver plus facilement des produits spécifiques, par exemple en fonction des classes de protection, des angles d’ouverture ou des options d’alimentation électrique. De plus, des images haute résolution des produits peuvent être téléchargées pour fournir une vue détaillée des solutions proposées.

MOBOTIX prévoit développer continuellement sa boutique en ligne et proposera également des promotions spéciales à l’avenir. Cela fait du nouveau MOBOTIX Store une pièce maîtresse de la stratégie de MOBOTIX visant à offrir à ses partenaires une expérience d’achat encore plus efficace et flexible.