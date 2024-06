MobileID de Signicat ajoute l’authentification faciale pour prévenir la prise de contrôle des comptes et la fraude liée à l’IA

juin 2024 par Marc Jacob

Signicat annonce le lancement d’une nouvelle fonctionnalité dans son produit MobileID : Face Authentication. MobileID est le produit emblématique de Signicat pour l’authentification sécurisée des utilisateurs via des applications mobiles. Cette nouvelle fonctionnalité est conçue pour renforcer la sécurité et prévenir la fraude dans les secteurs de la finance et des services réglementés.

La récente étude de Signicat intitulée ‘Battle Against AI-driven Identity Fraud’ révèle que la prise de contrôle de compte est le type de fraude d’identité le plus courant dans le secteur financier en Europe. De même, les deepfakes représentent désormais 6,5 % du total des tentatives de fraude, ce qui représente une augmentation de 2137 % au cours des trois dernières années. Ces données révèlent que les fraudes liées aux systèmes nationaux d’identité numérique, au phishing, au spoofing et à d’autres types d’usurpation d’identité sont de plus en plus sophistiquées et que des mesures de sécurité robustes sont nécessaires pour protéger les utilisateurs et les entreprises.

Bien avant que l’IA ne devienne le centre de l’attention, les éditeurs de logiciels l’utilisaient pour améliorer leurs solutions. Dans le cas des solutions d’identité numérique, l’IA est un élément unique dans la lutte contre la fraude à l’identité. Basée sur des technologies d’apprentissage automatique, la fonction Face Authentication effectue un contrôle de présence en 3D et une comparaison de visages en 3D pour chaque tentative d’authentification. La détection du vivant en 3D vérifie qu’une personne réelle est présente pendant le processus d’authentification, ce qui empêche les fraudeurs d’utiliser des photos, de fausses vidéos ou d’autres méthodes d’usurpation d’identité. Simultanément, le processus de comparaison des visages en 3D compare une FaceMap 3D collectée lors de l’authentification en cours avec celle collectée lors de l’activation initiale de la fonctionnalité, garantissant ainsi une correspondance précise et sécurisée.

Cette évolution de MobileID permet de relever plusieurs défis majeurs en matière de sécurité. Elle réduit considérablement le risque de fraude lors de l’authentification et de l’approbation des transactions en fournissant une couche supplémentaire de vérification. Avec l’augmentation des attaques de phishing, des prises de contrôle de comptes et d’autres formes de fraude numérique, il est essentiel de disposer d’une méthode d’authentification solide. Contrairement à l’authentification biométrique qui est fournie de manière native avec les téléphones mobiles de nos jours, Dace Authentication de Signicat n’est jamais stockée sur le téléphone de l’utilisateur et offre le plus haut niveau de sécurité et d’intégrité des données, ce qui en fait un outil efficace dans la lutte contre la fraude.

De plus, Face Authentication prend en charge une variété de cas d’utilisation, y compris la récupération de comptes, la réinitialisation de seconds facteurs d’authentification et l’autorisation de transactions de grande valeur. Cette flexibilité permet aux entreprises qui ont besoin de solutions offrant un haut niveau d’assurance de mettre en œuvre des processus d’authentification sécurisés adaptés à leurs besoins spécifiques. Par exemple, plusieurs utilisateurs peuvent utiliser l’authentification biométrique sur le même appareil sans compromettre la sécurité.

MobileID, la solution d’authentification propriétaire de Signicat, est déjà connue pour sa polyvalence et sa sécurité. L’ajout de Face Authentication renforce encore sa position en tant qu’outil leader pour l’authentification forte des clients et la gestion des paiements. En intégrant cette fonctionnalité, Signicat continue d’offrir des solutions innovantes qui répondent aux besoins évolutifs du marché.

La fonction d’authentification faciale sera disponible dans MobileID à partir de la mi-juillet.