Mises à jour de Microsoft : Prise en charge de la clé de sécurité Entra ID FIDO2 et connexion sans mot de passe à Azure Virtual Desktop

février 2024 par Marc Jacob

Microsoft 365 a annoncé récemment la disponibilité des passkeys sur les YubiKeys compatibles avec les appareils mobiles. Cette nouvelle fonctionnalité étend non seulement le support sur iOS et iPadOS pour Microsoft 365, mais aussi pour une variété d’autres applications Microsoft First-Party, ainsi que celles sécurisées par Entra ID.

Les utilisateurs peuvent désormais utiliser la même YubiKey à la fois sur leur ordinateur et sur leur iPhone. Bien qu’Entra ID ait depuis longtemps intégré les passkeys sur les clés de sécurité comme YubiKeys sur Windows et d’autres plateformes, l’absence de support sur les appareils mobiles était une lacune notable. Avec la nouvelle annonce de Microsoft, les utilisateurs bénéficient d’une expérience complète à partir de leurs téléphones, ce qui leur permet de se connecter à la fois aux applications web et aux applications natives en toute sécurité, grâce à leur YubiKey.