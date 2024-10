Mise à jour majeure de la solution Lockself : 33 nouvelles fonctionnalités pour renforcer la sécurité des données de ses clients

octobre 2024 par Marc Jacob

Lockself annonce une mise à jour majeure de sa solution SaaS de coffre-fort numérique. Celle-ci intègre 33 nouvelles fonctionnalités, dont certaines très attendues par ses quelques 2000 clients. Ces nouvelles options offrent un contrôle encore plus fin et modulable des accès, des connexions et de la sécurité des données sensibles.