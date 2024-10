Mise à jour du programme partenaires de Red Hat

octobre 2024 par Marc Jacob

Plus tôt cette année, Red Hat a annoncé son projet en cours de transformation de l’expérience d’engagement de ses partenaires à l’échelle mondiale, afin d’offrir davantage de simplicité, d’options et de flexibilité aux acteurs qui travaillent main dans la main avec Red Hat. L’entreprise est aujourd’hui ravie de tenir sa promesse grâce à une première série de mises à jour de son Red Hat Partner Program.

En raison des tendances émergentes du marché dans les domaines tels que l’intelligence artificielle (IA), la virtualisation et bien d’autres encore, il devient impératif de coordonner la collaboration transverse entre les différents éditeurs de technologies et fournisseurs de solutions. Chez Red Hat, une attention particulière a été portée à la manière dont ces dynamiques de marché impactent les partenaires et les clients, afin de mieux comprendre comment mettre en œuvre une approche de la modernisation informatique centrée sur l’écosystème.

La transformation de l’expérience d’engagement des partenaires Red Hat à l’échelle mondiale repose sur trois piliers essentiels :

Un programme partenaire standardisé pour le monde entier qui sert de socle pour simplifier et rendre les transactions plus transparentes, en s’appuyant sur un cadre de classification en catégories ou tiers, en fonction de l’engagement, de l’expertise et des performances des différents participants.

Des mesures incitatives optimisées qui s’appliquent à tous types d’entreprises partenaires afin de contribuer à la construction et à l’accélération des pipelines commerciaux entre les partenaires.

Une expérience numérique améliorée afin d’offrir aux partenaires un accès à des ressources essentielles et à des outils unifiés via sa plateforme Red Hat Partner Connect.

Ces transformations ont pour objectif de doter les partenaires des moyens nécessaires pour générer plus rapidement du chiffre d’affaires, s’engager dans des activités collaboratives et réduire les frictions grâce à une expérience partenaire améliorée en matière de transactions, de construction et de gestion en collaboration avec Red Hat.

Quelles sont les nouveautés ?

Red Hat Partner Program



Red Hat a conçu son programme partenaire en le divisant en plusieurs modules, ce qui permet à chaque participant de gagner des points en s’adonnant à des activités spécifiques qui s’alignent avec leurs objectifs commerciaux. Red Hat procède ainsi au lancement de ses trois premiers modules partenaires : Revente, Distribution et Vente conjointe, disponibles dès aujourd’hui. Les partenaires peuvent choisir eux-mêmes entre chacun ou plusieurs de ces modules en fonction des priorités de leur entreprise, ce qui leur permet d’accélérer leur croissance et d’augmenter leur profitabilité. De plus, cette conception modulaire facilite l’engagement des partenaires dans certains domaines spécifiques de collaboration avec Red Hat, qu’ils choisissent d’évoluer au sein d’un seul module ou de plusieurs.

Ce lancement des modules initiaux Revente, Distribution et Vente conjointe pose les bases du programme partenaire de Red Hat. De nouveaux modules seront mis en place tout au long de l’année et au-delà afin d’encourager les activités de partenariat dans des domaines d’activités comme la construction, la vente ou le service.

Mesures incitatives à destination des partenaires

À mesure que les partenaires accumulent des points au sein des différents modules, ils deviennent éligibles pour accéder à des avantages supplémentaires, à un accompagnement sur mesure et à des opportunités améliorées, en fonction de leur niveau d’engagement. Grâce à ce lancement initial, Red Hat met en place un processus standardisé qui permet à ses partenaires du monde entier de bénéficier d’offres préférentielles et de profiter d’un accompagnement ou de remises supplémentaires. En outre, Red Hat a amélioré ses outils et ses processus liés aux fonds de développement de marché (MDF) afin de faciliter l’allocation de fonds additionnels aux partenaires en fonction de leurs activités au sein des différents modules.

Red Hat s’efforcera de renforcer et de développer ces mesures incitatives et ces avantages à destination des partenaires tout au long de l’année afin de renforcer certains domaines d’activité essentiels sur l’ensemble de l’écosystème partenaire.

Expérience numérique

Afin d’accompagner ses partenaires qui tentent de se frayer un chemin au sein des modules Revente, Distribution et Vente conjointe, Red Hat a procédé à la mise à niveau de l’expérience utilisateur sur son portail Red Hat Partner Connect, grâce à une nouvelle interface qui optimise les interactions utilisateurs et qui guide les partenaires à travers les diverses activités des modules. Grâce à ces améliorations, les partenaires peuvent bénéficier d’une visibilité renforcée sur les offres préférentielles et les opportunités commerciales. Cela inclut des tableaux de bord plus détaillés et en temps réel dédiés au reporting ou aux performances afin de mieux gérer ces opportunités.

Grâce au lancement de ces nouveaux modules et avantages à destination des partenaires, Red Hat s’efforce de bâtir une expérience de l’engagement de ses partenaires à l’échelle internationale fondée sur le libre choix et la flexibilité, afin d’optimiser la création de valeur pour les clients. Les partenaires peuvent ainsi collaborer plus facilement avec Red Hat sur de multiples parcours d’engagement et débloquer de nouvelles récompenses grâce à un système universel de points calculés en fonction des activités. À mesure que les partenaires évoluent au sein des modules, la structure transparente du programme permet de mettre en évidence des parcours de collaboration clairs, tout en leur faisant bénéficier d’un reporting en temps réel et d’une meilleure visibilité sur les opportunités commerciales en lien avec Red Hat et son écosystème au sens large.