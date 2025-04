MIRATLAS confie ses données à PHOCEA DC‏

avril 2025 par LA REDACTION DE GS MAG

‏Basé à Pertuis (84), MIRATLAS est le pionnier et leader mondial de la caractérisation de l’atmosphère à destination de l’astronomie, de l’observation de la Terre et des télécommunications optiques. L’entreprise développe des instruments permettant de mesurer avec une grande précision les conditions atmosphériques, notamment la turbulence et la transparence du ciel. Grâce à ses technologies, elle aide les acteurs du spatial et des télécommunications à optimiser leurs infrastructures, en améliorant la transmission des données par laser à travers l’atmosphère. L’entreprise s’inscrit dans le développement des communications optiques de nouvelle génération, essentielles pour les satellites et les réseaux terrestres à haut débit. Elle est également engagée dans des projets liés à la deeptech et collabore avec divers organismes scientifiques et industriels pour repousser les limites de la transmission de données dans l’espace et sur Terre. ‏

‏En choisissant PHOCEA DC, MIRATLAS fait le choix de la souveraineté et de la proximité pour héberger ses données. Issues des instruments SkyMonitor de MIRATLAS, déployés sur les 5 continents et dotés de dizaines de capteurs ainsi que de caméras AllSky et LWIR (infrarouge), ces données représentent un maillon clé pour divers secteurs, en particulier ceux de la télécommunication optique spatiale (LaserCom / FSOC : Free-Space Optical Communication), de la science, de la défense et de l’environnement.‏

‏« Il nous tient à cœur la souveraineté de nos infrastructures, qui sont hébergées à 100% en France, en propre et en partenariat avec des acteurs nationaux. En choisissant PHOCEA DC, nous franchissons une étape importante du développement et de l’extension de notre Cloud Hybride public et privé. Comme nous, c’est un acteur ancré localement, à la fois sérieux, professionnel et à taille humaine qui, nous n’en doutons pas, saura être disponible et réactif à nos besoins » ‏ ‏commente Jean-Edouard Communal, cofondateur de MIRATLAS.‏

‏Fondée en 2018 par Jean-Edouard Communal et Frédéric Jabet, Miratlas est une société de deep-tech qui conçoit, fabrique et commercialise le Sky Monitor, et fournit en continu, en temps réel, la caractérisation atmosphérique‏

‏et la modélisation de tous les paramètres ayant un impact sur la transmission de la lumière, y compris la couverture nuageuse et la turbulence. ‏

‏Miratlas ouvre la voie à un nouveau chapitre de la communication par satellite laser (Fibre in the Sky), en facilitant les communications optiques spatiales libres directes vers la Terre et l’extension des réseaux terrestres à haute capacité vers l’espace.‏