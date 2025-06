Mirantis présente Mirantis k0rdent Enterprise et de Mirantis k0rdent Virtualization

juin 2025 par LA REDACTION DE GS MAG

Mirantis présente Mirantis k0rdent Enterprise et de Mirantis k0rdent Virtualization. Ces offres unifient la gestion des infrastructures pour les workloads IA, conteneurisés et virtualisés dans un modèle natif Kubernetes, simplifiant ainsi les opérations pour les pipelines IA haute performance, les microservices modernes et les applications legacy.

k0rdent comble le fossé entre infrastructures conteneurisées et virtualisées grâce à :

• Une gestion unifiée de l’infrastructure : administration fluide des services IA, conteneurs modernes et workloads virtualisés via un plan de contrôle unique, natif Kubernetes, pour réduire la complexité et les outils en silos.

• Évolutivité et automatisation : orchestration automatisée des conteneurs et VMs grâce à Kubernetes, pour un provisionnement, un scaling et une reprise efficaces à grande échelle.

• Une meilleure utilisation des ressources : allocation dynamique des ressources et ordonnancement automatisé pour optimiser l’usage du calcul et du stockage.

• Un time-to-value accéléré : cycles de déploiement plus courts et moins de délais de provisionnement grâce à une infrastructure déclarative et des templates en libre-service.

• Portabilité et flexibilité accrues : exécution conjointe d’applications IA, de microservices modernes et de workloads traditionnels sur tout environnement cloud ou on-premises, sans refonte des applications.

Avec k0rdent, les ingénieurs plateformes peuvent définir, déployer et opérer des infrastructures Kubernetes cohérentes et gouvernées par des politiques, en s’appuyant sur l’automatisation déclarative, les workflows GitOps et des modèles validés issus de l’écosystème Mirantis. Reposant sur k0s, distribution Kubernetes CNCF Sandbox entièrement autonome, k0rdent simplifie la gestion des infrastructures et accélère les initiatives de transformation numérique.

k0rdent Virtualization s’exécute sur Mirantis k0rdent Enterprise comme alternative aux produits VMware (vSphere, ESXi et vRealize). Grâce à la prise en charge des infrastructures legacy, k0rdent Virtualization est particulièrement adapté aux entreprises qui modernisent leurs portefeuilles applicatifs et développent leur infrastructure edge avec des workloads IA et cloud-native.

k0rdent Virtualization s’exécute sur k0rdent Enterprise comme alternative aux produits VMware (vSphere, ESXi et vRealize). Grâce à la prise en charge des infrastructures legacy, k0rdent Virtualization est particulièrement adapté aux entreprises qui modernisent leurs portefeuilles d’applications et développent leur infrastructure edge avec des workloads IA et cloud-native.

Mirantis k0rdent Enterprise propose une version durcie et validée de k0rdent, distribuée via une chaîne d’approvisionnement logicielle sécurisée. Elle est accompagnée d’un support entreprise, avec en option une gestion à distance clé en main, des services d’onboarding et de mise en œuvre.

k0rdent est conçu pour prendre en charge les workloads distribués modernes, quel que soit l’environnement. Il permet aux équipes d’ingénierie plateforme de gérer des clusters Kubernetes à grande échelle, de créer des plateformes de développement internes sur mesure (IDP) et d’accélérer l’innovation tout en assurant conformité et cohérence opérationnelle. k0rdent propose des fonctionnalités Kubernetes natives modulables via une automatisation déclarative, un pilotage centralisé des politiques, et des modèles de déploiement prêts pour la production sur AWS, Microsoft Azure, Google Cloud Platform, vSphere et OpenStack.