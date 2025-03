Mirantis et Gcore annoncent un partenariat

mars 2025 par LA REDACTION DE GS MAG

Mirantis et Gcore, fournisseur mondial de solutions d’edge AI, cloud, réseau et sécurité, annoncent un partenariat visant à simplifier le déploiement des infrastructures informatiques dédiées aux charges de travail liées à l’intelligence artificielle (IA). La pierre angulaire de cette collaboration est l’intégration de Gcore Everywhere Inference avec la plateforme open-source Mirantis k0rdent, permettant aux utilisateurs de faire évoluer sans effort les charges de travail d’inférence IA à l’échelle mondiale.

Mirantis a récemment lancé k0rdent, une solution de gestion des applications à grande échelle sur tout type d’infrastructure, et prévoit d’intégrer Gcore Everywhere Inference pour aider les entreprises mondiales à fournir une inférence IA partout où elle est nécessaire. Ainsi, elles pourront optimiser l’allocation de leurs ressources de calcul, accéder à des modèles d’IA prêts à l’emploi, mieux contrôler leurs coûts et garantir la conformité avec les réglementations locales sur la souveraineté des données. Cette technologie flexible peut être déployée dans le cloud, sur site ou dans des environnements hybrides et edge.

En tant que fournisseur mondial d’infrastructure IA, Gcore accompagne les entreprises dans l’adoption de l’IA. Aujourd’hui, avec la demande croissante pour l’inférence IA, Gcore Everywhere Inference permet aux entreprises d’optimiser les charges de travail d’inférence en allouant dynamiquement les ressources informatiques là où elles sont les plus nécessaires, des data centers centralisés jusqu’aux périphéries les plus éloignées.