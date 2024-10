Mirantis dévoile la nouvelle version de Lens

octobre 2024 par Marc Jacob

Mirantis annonce la dernière version de Lens, son outil phare de gestion Kubernetes. Avec plus d’un million d’utilisateurs, Lens bénéficie d’une interface entièrement remaniée pour plus de clarté et de productivité. Un nouveau navigateur intègre notamment la gestion de l’ensemble des clusters et des ressources dans une vue unifiée.

La refonte de l’interface permet aux utilisateurs de basculer facilement entre plusieurs tâches grâce à des vues ouvertes dans des onglets, évitant ainsi le besoin de naviguer entre plusieurs écrans. Le Details Panel optimisé met en avant les informations essentielles, tandis que les indicateurs de performance en temps réel et les données historiques sont présentés de manière plus claire. La fonctionnalité Event Overlay facilite la résolution rapide des problèmes. En outre, la mise à jour améliore les performances générales et simplifie la connexion aux clusters AWS EKS, tout en respectant les configurations de sécurité et de gestion des identités (IAM).

La gestion des équipes a également été améliorée, avec un processus de partage des Lens Spaces et des Clusters plus fluide, ainsi qu’une interface Security Center simplifiée, facilitant la détection des vulnérabilités et l’intégration de Trivy.

Avec plus d’un million de professionnels Kubernetes faisant confiance à Lens pour améliorer leur productivité, cet environnement de développement intégré (EDI) reste la référence pour la gestion, le développement, la surveillance et la résolution de problèmes Kubernetes sur plusieurs clusters en temps réel. Compatible avec toutes les distributions certifiées Kubernetes, Lens s’exécute sous Linux, macOS et Windows, et abaisse considérablement la barrière d’entrée pour les débutants tout en boostant l’efficacité des utilisateurs confirmés.