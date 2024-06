Mirantis collabore avec Pure Storage®.

juin 2024 par Marc Jacob

Mirantis annonce une collaboration avec Pure Storage®. Cette collaboration permet aux clients d’utiliser Mirantis Kubernetes Engine (MKE) avec la plateforme de référence Portworx® pour la gestion des données de conteneurs. L’objectif est d’automatiser, protéger et unifier les données et applications modernes à l’échelle de l’entreprise, tout en réduisant les temps de déploiement jusqu’à 50 %.

Membre fondateur du Technical Alliance Program de Pure Storage, Mirantis intensifie la collaboration entre les deux acteurs au profit des environnements informatiques de leur clientèle commune. Grâce à l’association de Portworx Enterprise et de MKE, cette clientèle est en mesure de déployer et de gérer des applications stateful conteneurisées, avec possible déploiement de Portworx Data Services gage d’un modèle DBaaS (database-as-a-service) entièrement automatisé.

Par son intégration avec l’API Kubernetes, Portworx automatise les opérations de stockage, comme l’allocation dynamique de volumes persistants à la demande pour les applications. Cela libère les développeurs pour qu’ils puissent se concentrer sur la création d’applications plutôt que sur la gestion de l’infrastructure de stockage. En outre, les administrateurs peuvent configurer des règles pour programmer automatiquement d’autres tâches, telles que la création d’instantanés dans le cloud ainsi que la sauvegarde des applications stateful et de leurs volumes.

La mobilité des données est essentielle aux déploiements multi-cloud et en cloud hybride sur Kubernetes. MKE s’exécute sur des clouds privés sur site, sur des serveurs “bare metal”, ainsi que sur les clouds publics AWS, Azure et GCP. Du fait de l’intégration avec Portworx, la migration des applications conteneurisées peut s’opérer entre différents clusters MKE, ou entre différents fournisseurs d’infrastructure, avec la certitude que les données stockées peuvent être transférées, elles aussi, sans que leur intégrité soit compromise.

MKE dote les entreprises de la solution la plus simple, la plus rapide et la mieux sécurisée qui soit pour déployer des applications cloud natives à grande échelle dans tout type d’environnement. Il s’agit de la seule plateforme d’orchestration de conteneurs de classe entreprise à prendre à la fois en charge les conteneurs Kubernetes et Swarm : outre une expérience cloud native à la fois simple et exhaustive, elle offre aux développeurs et aux responsables des opérations un emplacement de collaboration centralisé à partir duquel élaborer, exécuter et faire évoluer des applications cloud natives.