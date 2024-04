Mirantis annonce les nouvelles fonctionnalités de l’orchestrateur de conteneurs Swarm

avril 2024 par Marc Jacob

Développé à l’origine par Docker, Swarm fait partie intégrante de MKE, qui offre aux clients le choix entre les orchestrateurs Kubernetes et Swarm pour répondre à leurs besoins en matière de charges de travail de conteneurs. Les dernières mises à jour de Swarm incluent les fonctionnalités suivantes :

– Un nettoyage programmé des images de conteneurs inutilisées permettant aux administrateurs d’optimiser l’utilisation des ressources informatiques.

– La définition des limites de ressources de Swarm permettant aux administrateurs de fixer des contraintes d’utilisation du processeur et de la mémoire.

Swarm devrait prochainement intégrer la prise en charge du protocole IPv6 et des processeurs ARM.

Parmi les clients de Mirantis qui utilisent Swarm figurent MetLife, la Banque Royale du Canada, S&P Global, un des cinq plus grands opérateurs mondiaux de télécommunications, une grande agence fédérale, d’autres sociétés de services financiers et des fabricants mondiaux de produits pharmaceutiques. Cela représente plus de 10 000 nœuds répartis sur quelque 1 000 clusters, supportant plus de 100 000 conteneurs orchestrés par Swarm.

La plupart des entreprises clientes de Swarm déploient également des clusters Kubernetes à l’aide de MKE. Elles sont également nombreuses à déployer des clusters mixtes dotés de nœuds Swarm et Kubernetes. Pour les utilisateurs, MKE permet d’adopter plus facilement Kubernetes ultérieurement.

Swarm est un orchestrateur de conteneurs léger et facile à utiliser qui offre une alternative plus simple à Kubernetes et est souvent utilisé dans les déploiements d’applications qui nécessitent une orchestration moins complexe et des coûts d’infrastructure réduits.

Mirantis procède régulièrement à des validations de sécurité et à des mises à jour pour remédier aux failles de sécurité. MKE utilise des modules de chiffrement conformes aux exigences de sécurité de la norme FIPS 140-2 (Federal Information Processing Standards).