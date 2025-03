Mirantis annonce le k0rdent Application Catalog

Mirantis annonce le k0rdent Application Catalog – avec 19 intégrations d’infrastructure et de logiciels validées, permettant aux ingénieurs de plateforme d’accélérer le déploiement de charges de travail cloud-native et d’IA, où qu’elles doivent être déployées.

Les intégrations sont utilisées pour déployer des clusters Kubernetes avec la version open source de k0rdent, que ce soit dans des centres de données ou sur Amazon Web Services (AWS), Microsoft Azure, OpenStack, VMware vSphere, ainsi qu’avec d’autres logiciels populaires utilisés dans les déploiements Kubernetes pour les charges de travail cloud-native d’intelligence artificielle.

Lancé le mois dernier, a déjà commencé à s’imposer en construisant un écosystème de partenaires comprenant des fournisseurs de services cloud, des prestataires de services ainsi que des logiciels open source populaires. k0rdent aide les ingénieurs de plateforme à gérer la prolifération des infrastructures et la complexité opérationnelle qui en découle. Il simplifie la maintenance des infrastructures, qu’elles soient sur le cloud ou sur site, grâce à une automatisation déclarative, une application centralisée des politiques, et des modèles prêts pour la production, optimisés pour les charges de travail modernes. k0rdent s’appuie sur le projet open source Cluster API pour permettre la création de clusters Kubernetes – et la gestion de clusters existants – partout.

Le catalogue croissant d’intégrations et de modèles est désormais disponible et continuellement mis à jour, afin de garantir que les équipes plateforme disposent des outils et technologies les plus récents pour gérer les charges de travail cloud-native d’IA. Ce catalogue comprend des services validés ainsi que des modèles facilitant le déploiement, et permettant une intégration aisée de technologies complémentaires au sein de clusters Kubernetes.

En réseau et sécurité, le catalogue propose Ingress-NGINX pour l’équilibrage de charge, Calico pour la mise en réseau et la sécurité des conteneurs, ainsi qu’Istio pour la gestion des services mesh. Côté stockage, il intègre Trident CSI de NetApp offrant des fonctionnalités avancées de gestion des données. Pour assurer la gouvernance et la conformité, Kyverno permet l’application de politiques Kubernetes-native. Enfin, en CI/CD et monitoring, le catalogue comprend ArgoCD pour le déploiement GitOps déclaratif et Opencost pour le suivi des coûts cloud, garantissant une utilisation efficace des ressources.