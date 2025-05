MipihSIB devient Numih France

mai 2025 par LA REDACTION DE GS MAG

Né de la fusion entre Mipih et SIB en janvier dernier, le Groupement d’Intérêt Public MipihSIB inaugure aujourd’hui sa nouvelle marque « Numih France » et dévoile sa nouvelle feuille de route stratégique, à l’occasion du salon SantExpo, événement annuel de référence dans le secteur de la e-santé. Avec 1 400 collaborateurs et plus de 1 000 adhérents accompagnés, Numih France est aujourd’hui le 1er acteur public au service de la transformation numérique des établissements de santé, et s’engage aux côtés des collectivités territoriales et des services déconcentrés de l’Etat.

Au coeur de cette nouvelle dynamique, le projet de transformation « Métamorph’OSE » structure la nouvelle feuille de route 2025-2027 de Numih France. Porté par des orientations stratégiques et politiques claires et ambitieuses, ce plan d’action engage profondément le GIP en faveur de l’humain, de l’efficience publique et de la souveraineté numérique. Il incarne la volonté de redéfinir les standards de l’excellence publique dans le secteur du numérique en devenant le moteur d’un changement structurant et durable. Ce projet réunit des équipes expertes et passionnées, résolument engagées autour d’un ADN public et une ambition commune pour imaginer, avec ses adhérents, un numérique public plus éthique et plus performant.

Un milliard d’euros investis d’ici 2030 pour transformer les offres et services de Numih France

Pour soutenir la réalisation des orientations stratégiques et politiques du projet « Métamorph’OSE », Numih France prévoit un investissement d’un milliard d’euros d’ici 2030. Il permettra notamment de renforcer l’efficience de ses offres et services, de poursuivre la sécurisation de ses infrastructures d’hébergement vers le standard le plus élevé (démarche SecNumCloud), afin de concevoir des Systèmes d’Information innovants, éthiques et sécurisés au service des acteurs publics du territoire. Ce plan inclut notamment la poursuite de la refonte de son offre logicielle pour doter les établissements de santé français et francophones de solutions numériques « nouvelle génération » adaptées à leurs besoins d’aujourd’hui et de demain, l’intégration des technologies innovantes comme l’Intelligence Artificielle pour accélérer la transformation du secteur public, le développement d’une offre « santé numérique » pour favoriser la digitalisation des parcours de santé, l’accompagnement à la transformation des acteurs publics via des services de conseil et de formation dans un contexte de recherche de performance, ainsi que l’hébergement, la valorisation et la protection des données de ses adhérents dans ses datacenters français et certifiés HDS.

Une nouvelle identité, reflet d’un nouveau cap pour accompagner la transformation numérique du secteur public

L’annonce d’une ouverture à l’international avec des premiers projets à fort impact humain en Afrique

Fort d’une expertise reconnue en France, Numih France apporte aujourd’hui son expertise à l’international en établissant des partenariats stratégiques sur le continent africain. Aux côtés de la Fondation Mohammed VI des Sciences et de la Santé, ils contribueront prochainement à la modernisation du système de santé au Maroc. Cette transformation débutera par le déploiement de solutions éprouvées répondant aux standards internationaux de performance, de qualité et de sécurité au sein de l’hôpital universitaire de Rabat, avant d’être étendue à plusieurs hôpitaux universitaires du territoire. Par ailleurs, Numih France accompagnera également l’informatisation du système de santé de Djibouti afin d’améliorer l’accès et la qualité des soins de la population. Ensemble, pour le numérique de demain !