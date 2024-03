Mindflow lève 5 millions d’euros

mars 2024 par Marc Jacob

Grâce à l’IA et l’automatisation, Mindflow redonne le pouvoir aux professionnels de l’IT pour qu’ils n’aient plus jamais à effectuer de tâches répétitives et à faible valeur ajoutée #futureofwork. Mindflow va renforcer son équipe R&D pour développer la prochaine génération de modèles d’IA générative : des Large Action Models (LAMs) pour déléguer les tâches opérationnelles à des agents IA.

Mindflow annonce un financement de 5 millions d’euros dans un tour de table (seed) avec Auriga Cyber Ventures, Nauta Capital, Thales, et Olivier Pomel, co-fondateur de Datadog. Il s’agit d’une étape clé pour Mindflow dans son ambition de redéfinir les opérations IT et Cyber grâce à l’automatisation et l’IA.

Avec ce financement, Mindflow ne bénéficie pas seulement d’un soutien financier robuste, mais aussi d’expertises de la part de figures internationales clés de l’écosystème IT, cyber et technologique.

« Dès que j’ai vu la plateforme de Mindflow, j’ai su qu’elle allait changer la donne. Sa capacité à automatiser des processus complexes sans effort est vraiment impressionnante. Et avec l’intégration de l’IA et des Large Action Models, le potentiel est extraordinaire », déclare William Lecat, Partner chez Auriga Cyber Ventures.

Mindflow répond au besoin d’hyperautomatisation au sein des équipes IT & Cybersécurité.

Le paysage Cyber est confronté à une pénurie de talents, une augmentation des alertes et à une multiplication d’outils. Les grandes entreprises disposent en moyenne de 473 outils, soit une augmentation annuelle de 26 % (Gartner). Cette complexité se traduit par un volume de tâches écrasant, qui monopolise de l’intelligence humaine sur des tâches monotones, banales et répétitives.

Les experts en cybersécurité consacrent 30 % de leur temps à des tâches que l’IA pourrait automatiser, dans un contexte de pénurie mondiale de 3 millions de talents.

L’automatisation des opérations devient un enjeu vital.

Mindflow transforme la manière dont les entreprises automatisent leurs processus, en permettant, grâce à une plateforme Nocode intuitive, la construction d’automatisations complexes sans nécessiter de compétences en programmation.

Auchan, Colas, Thales, Elior et Doctolib utilisent déjà Mindflow pour automatiser la détection et la neutralisation du phishing, la réponse aux incidents de sécurité, l’identification des vulnérabilités, l’administration de la base de données de configuration (CMDB), la gestion des identités et des accès (IAM), etc.

« Nous n’avons jamais rencontré une plateforme comme Mindflow, qui permet aux équipes SOC et IT d’automatiser aussi facilement un si large éventail de cas d’utilisation. La plateforme n’a presque pas de limites et peut s’adapter à n’importe quel environnement », ajoute Eric Lexcellent, Security Operations Director chez Doctolib.

Réorienter les compétences humaines vers des activités à forte valeur ajoutée en automatisant les tâches banales.

Ces fonds serviront à renforcer l’équipe de R&D existante, déjà composée d’ingénieurs de haut niveau et de docteurs en IA, par le recrutement d’experts en IA, qui se consacreront au développement de la prochaine évolution de l’AI Generative : les Large Action Models.

Selon Gartner, "Nous passons de ce que les machines peuvent faire pour nous à ce qu’elles peuvent être pour nous. Les machines passent du statut d’outils à celui de collaborateurs. » Gartner prévoit que d’ici à 2025, la Gen-AI sera un partenaire de travail pour 90 % des entreprises dans le monde.

Les Large Actions Models (LAMs) sont développés pour comprendre des objectifs humains complexes exprimés en langage naturel, traduire ces intentions en actions concrètes et répondre en temps réel.

Au-delà de la compréhension du langage, les LAMs sont également capables d’apprendre à interagir et d’effectuer des actions au sein de l’ensemble du système d’information, un domaine où Mindflow a déjà un avantage incontestable : un catalogue de plus de 600 intégrations de produits couvrant 100 000 actions.

Le recours aux LAMs permet à Mindflow de construire des agents d’IA autonomes, capables d’exécuter des tâches spécifiques, sous supervision humaine, permettant une délégation presque complète et une efficacité opérationnelle décuplée.

Fondée en 2021, Mindflow est une plateforme d’automatisation et d’orchestration NoCode révolutionnaire pour les équipes de Sécurité, IT et Cloud. Simplifiant la suppression des tâches répétitives, elle connecte aisément tous les outils sans nécessiter de compétences en codage. Sa technologie unique propose un catalogue d’intégrations sans égal, enrichissant l’automatisation avec des fonctionnalités d’IA avancées pour la cybersécurité et l’IT : suggestions, génération automatique d’automatisations, et agents AI autonomes. Mindflow booste ainsi la performance opérationnelle, renforce la sécurité et la gouvernance des entreprises.