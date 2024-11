Mimecast renforce son offre de défense contre les risques internes et liés aux emails

novembre 2024 par Marc Jacob

Le risque cyber évolue à un rythme fort et les organisations doivent combattre un large spectre de menaces. En déployant l’IA là où elle est nécessaire, Mimecast s’assure que les entreprises peuvent garder une longueur d’avance sur les cyberattaquants tout en protégeant leurs propriétés intellectuelles critiques. Ces deux nouveautés, la portée de la sécurité des emails et la gestion des menaces internes, utilisent le tout dernier traitement du langage naturel (NLP – natural language processing) pour garantir aux entreprises une longueur d’avance à la fois sur les attaquants mais aussi sur leurs concurrents.

La solution avancée de Mimecast pour la protection contre la BEC renforce les défenses cyber grâce à la détection intelligente

Alors que les attaques sans charge utile deviennent plus sophistiquées, les entreprises ont besoin d’une protection qui apprend et s’adapte en continu pour atténuer ces menaces. La solution avancée de Mimecast pour la protection contre la BEC utilise le NLP qui met en corrélation des milliards de signaux afin de détecter les menaces. Elle assure ainsi la sécurité des communications, quel que soit le type d’attaque, grâce à une plateforme intégrée unique.

Cette technologie permet de détecter les attaques ciblées, enrichies d’ingénierie sociale autour de la personne visée. Ces attaques sont très fines et difficiles à détecter. Cela est maintenant totalement couvert par Mimecast.

La solution apprend des schémas de communications et prévient les attaques sophistiquées en identifiant les activités inhabituelles. L’objectif est de construire un graphique social des interactions des utilisateurs. En ajoutant l’IA la plus récente aux défenses de Mimecast historiques, cette nouveauté permet une détection globale des menaces.

Les principaux bénéfices de la plateforme intégrée sont les suivants :

• Une détection des attaques sans charge utile. La solution avancée de Mimecast pour la protection contre la BEC va au-delà des liens et des fichiers pour identifier les menaces qui s’appuient sur la persuasion. Équipée de capacités de pointe liées à l’IA, tel que le NLP, la plateforme peut identifier non seulement le risque en tant que tel mais aussi ses caractéristiques du risque. Les entreprises peuvent ainsi éliminer les menaces en surveillant des phrases risquées et des intentions sémantiques, pour identifier l’objectif d’un email.

• Des défenses renforcées avec une protection intégrée. La solution complète de Mimecast contre la BEC s’appuie sur des flux de menaces, des protocoles d’authentification des emails et des capacités avancées basées sur l’IA pour lutter contre une large variété d’attaques.

• Une visibilité accrue sur les menaces ciblant vos utilisateurs. La solution avancée de Mimecast pour la protection contre la BEC ne bloque pas simplement les attaques mais fournit également des informations aux administrateurs sur les caractéristiques risquées qui mènent au verdict pour chaque email, tel que le lien avec l’expéditeur.

La solution avancée de protection contre la BEC fait partie de la plateforme de Mimecast de gestion de risque humain lancée en 2024. La disponibilité de la solution permet à Mimecast de poursuivre sa mission de transformer la manière dont les organisations gèrent et réduisent les risques.