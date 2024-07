Mimecast lance une plateforme de gestion du risque humain

juillet 2024 par Marc Jacob

Mimecast dévoile sa plateforme de gestion du risque humain (HRM - Human Risk Management), marquant ainsi une nouvelle étape fortement attendue vers la cybersécurité nouvelle génération. En développant sa plateforme HRM connectée, Mimecast répond aux demandes des clients et du marché de disposer de moyens plus efficaces pour réduire les risques liés aux erreurs des employés et des utilisateurs. La plateforme fournira une visibilité sans précédent sur le profil de risque des organisations, en classant les utilisateurs par risque et en permettant aux équipes de sécurité de sensibiliser et protéger les employés les plus exposés.

Un petit nombre d’utilisateurs a généralement tendance à causer la majeure partie des problèmes de sécurité. Cependant, à date, les organisations ont investi dans des solutions de sécurité déconnectées les unes des autres. Par conséquent, les professionnels de sécurité ne peuvent pas différencier le risque d’un utilisateur à l’autre, et les utilisateurs finaux, lassés, ignorent les alertes fréquentes de sécurité et contournent les différents contrôles. Ceci contribue à accroître le risque humain au sein de l’organisation. La plateforme HRM connectée de Mimecast, élaborée à partir d’un moteur central d’analyse de risque, est conçue pour faire face aux menaces sophistiquées et en constante évolution qui misent sur l’erreur humaine dans les organisations. La nouvelle plateforme proposera des contrôles préventifs et des actions directes pour réduire le risque lié au comportement humain, comme un mauvais clic sur un lien, l’ouverture d’une pièce jointe malveillante ou le partage d’un document par inadvertance.

Dans un monde toujours plus connecté, les employés ont accès à un large choix d’outils de collaboration ainsi qu’un accès illimité à des données sur l’entreprise. Ils sont ainsi des cibles de choix pour des attaques complexes, telles que la compromission d’email (BEC - Business Email Compromise) ou le phishing. Ils sont également plus susceptibles de commettre des erreurs dans la mesure où ils effectuent plusieurs tâches en simultané et ont plusieurs outils ouverts en même temps. Les mesures traditionnelles de sécurité ne ciblent souvent pas ces risques liés à l’humain, générant de graves vulnérabilités.

La plateforme HRM est conçue pour inclure un unique tableau de bord du risque humain. Celui-ci fournit aux équipes de sécurité une cotation du risque humain à l’échelle de l’entreprise et une visibilité basée sur des données relatives aux événements, issues de Mimecast ou de l’intégration actuelle et future d’outils tiers. En parallèle de la visibilité accrue au niveau de l’entreprise, du groupe ou de chacun, le tableau de bord est également conçu pour quantifier les facteurs d’attaque, en mesurant la fréquence et la gravité des menaces entrantes. L’objectif est d’analyser les tentatives entrantes de phishing, les malwares bloqués, le contenu web malveillant chargé sur les sites visités et plus encore. Grâce à une visibilité complète sur ces données, les organisations peuvent personnaliser leurs initiatives de sensibilisation, en proposant plus ou moins de formations aux employés, en fonction de leurs besoins.

Mimecast Engage : transformer la sensibilisation à la sécurité

Mimecast Engage, l’un des piliers de la plateforme de Mimecast, est une nouvelle offre de sensibilisation et de formation aux risques humains. Elle redéfinit la manière dont les décideurs en matière de sécurité peuvent gérer le risque humain. Les programmes traditionnels de sensibilisation à la sécurité privilégient une approche standardisée, ce qui conduit à l’incapacité des décideurs informatiques à identifier les employés les plus à risque ou à rectifier efficacement les comportements dangereux. Mimecast Engage est le résultat de l’intégration d’Elevate Security, suite à son acquisition en décembre 2023, à la solution de Mimecast de sensibilisation et de formation. Elle permet d’éliminer les angles morts en offrant une plus grande visibilité sur les comportements à risque des employés grâce au tableau de bord et en adaptant les interventions aux différents profils à risque. Cette approche aide également à accroître la productivité, dans la mesure où les employés les moins à risque seront beaucoup moins interrompus dans leur travail par des formations, ce qui leur permettra de se concentrer sur des missions plus pertinentes pour l’entreprise.

Les principaux bénéfices de la plateforme de gestion du risque humain sont les suivants :

Visibilité : le tableau de bord complet sur le risque humain couvre le paysage collaboratif, permettant ainsi aux organisations de faire face et d’avoir une longueur d’avance sur les menaces.

Informations : fort de ses deux décennies d’expertise en matière de cybersécurité et grâce à sa plateforme HRM, Mimecast aide à faire répondre la cybersécurité au risque humain pour obtenir des données plus précises et pratiques. Les CISOs et les analystes sécurité peuvent utiliser ces données, prendre les bonnes décisions et déployer les tactiques appropriées pour assurer la sécurité de l’organisation.

Action : la plateforme unique et basée sur l’intelligence artificielle permet de s’assurer que les menaces peuvent être rapidement détectées et éliminées, conduisant ainsi à une prise de décision précise et proactive.