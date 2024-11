Mimecast lance le programme Partner ONE™ MSP

novembre 2024 par Marc Jacob

Mimecast annonce le lancement de son programme Partner ONE™ MSP, qui représente une avancée majeure de son programme à destination des partenaires. Le programme Partner ONE MSP est conçu pour fournir une expérience de partenariat solide et évolutive aux managed service providers (MSPs). Ce programme, prédictible et simplifié, fournit aux partenaires le soutien nécessaire pour accompagner l’évolution et la croissance de leur entreprise. Pour ce faire, ce programme s’appuie sur des conditions claires et des méthodes basées sur la performance. Mimecast propose également de nouvelles expériences de partenariat grâce aux APIs MSP. Ceux-ci renforcent la stratégie de mise sur le marché, grâce à de nouveaux produits et de nouveaux tarifs.

Le programme Partner One MSP permet aux partenaires d’intégrer les produits Mimecast à leur portefeuille et de renforcer leurs solutions afin de répondre aux besoins de leurs clients.

La plateforme partenaire de Mimecast permettra aux MSPs de tirer parti de différents processus automatisés, tels que les capacités d’automatisation des APIs, l’intégration à certaines marketplaces de tiers ainsi que les capacités de remédiation et d’action cyber à grande échelle.Cette nouvelle ’expérience de partenariat inclut un processus d’intégration, des informations issues de données clients et une nouvelle expérience utilisateur final avec un design mis à jour du portail partenaire. Par ailleurs, les MSPs bénéficieront d’un processus d’accompagnement simplifié, d’un accès aux membres de l’équipe technique ainsi qu’à des ressources techniques avancées.

Le programme Partner ONE MSP offre de nouvelles opportunités de commercialisation et des expériences qui permettront aux MSP de proposer la plateforme de Mimecast à leurs clients.

Les principaux avantages du programme sont les suivants :

• Opportunité : les partenaires pourront accélérer leur stratégie de croissance grâce à des incitations, une reconnaissance et des avantages basés sur la performance commerciale. Ce nouveau programme permettra aux MSPs d’avoir une base solide pour développer leurs relations commerciales.

• Accompagnement : un accompagnement continu grâce au Mimecast Knowledge Hub et un accès 24 heures sur 24 à l’équipe d’assistance technique, dédiée à ces clients.

• Communauté : une intégration à la communauté Mimecast avec un accès exclusif au forum partenaire et à la communauté Mimecast Maverick, au service de la collaboration, de la résolution de problèmes et du partage d’informations.

• Habilitation : une large gamme de formations et un programme de certification sur plusieurs niveaux.

• Innovation : un accès aux nouveaux produits, aux offres groupées et aux tarifs afin de générer de la profitabilité et de la valeur pour les organisations clientes.