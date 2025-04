Mimecast lance la solution Human Risk Command Center

avril 2025 par LA REDACTION DE GS MAG

La solution Human Risk Command Center comprend :

• Une évaluation du risque avancée : elle attribue un score aux utilisateurs, ce qui permet aux équipes de sécurité de concentrer leurs efforts sur les principales vulnérabilités de leur réseau.

• Une intelligence intégrée en matière de sécurité : elle s’appuie à la fois sur les données de Mimecast et sur des solutions de sécurité tierces. Mimecast noue notamment des partenariats (EDR, SASE, etc) afin de fournir aux entreprises davantage de visibilité et de leviers d’actions en ce qui concerne les facteurs de risque humain.

• Des interventions proactives : la solution de sensibilisation à la cybersécurité est alimentée par la technologie Mimecast Engage®. Par ce biais, les clients peuvent bénéficier d’interventions sur mesure, par exemple des notifications Teams en temps réel et des encouragements personnalisés sur le comportement à adopter, afin de corriger les attitudes risquées et renforcer les pratiques de sécurité du personnel.

• Une détection précise : les données issues du centre de commande permettront aux RSSI et aux analystes sécurité de prendre des décisions éclairées et d’adopter rapidement des stratégies adaptées pour protéger leur organisation.

• Une gestion des données et une conformité simplifiées : le centre de commande continuera également de se développer après son lancement. Une future fonctionnalité aidera les organisations à identifier et répondre à la non-conformité et à la perte de données liées aux outils collaboratifs grâce à Mimecast Aware. En collectant des l’ensemble des données concernant la collaboration, les organisations peuvent s’assurer de la conformité tout en réduisant le temps de réponse aux incidents.

La force de la collaboration : une plus grande visibilité sur le risque humain et une protection intégrée

Le Technology Alliance Program de Mimecast est en croissance et inclut désormais plus de 6 000 clients connectés, plus de 300 applications intégrées et plus de 1,3 milliard d’appels API tous les mois. Le Technology Alliance Program de Mimecast intègre plusieurs entreprises réputées dans leur secteur. Ces collaborations améliorent l’automatisation de la protection, de la détection et de la réponse intégrée aux incidents.

La solution Human Risk Command Center de Mimecast est disponible dès maintenant pour les clients de Mimecast Engage. Sa disponibilité est prévue en juin 2025 pour les clients de la solution Email Security Cloud Gateway de Mimecast.