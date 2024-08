Mimecast annonce l’acquisition d’Aware

août 2024 par Marc Jacob

« Le rôle des humains dans la cybersécurité, dont les risques qu’ils génèrent et auxquels ils font face, est essentiel mais des efforts sont encore nécessaires pour comprendre ce rôle et en parler davantage. Les efforts effectués pour gérer ces risques ont été vains, malgré la naissance de la sensibilisation et la formation à la sécurité (SA&T – security awareness and training). Au cours des dernières années, la gestion du risque humain a émergé, identifiant que les violations impliquent un large volet de risques et de comportements associés, tels que l’erreur humaine, l’abus de privilèges et l’ingénierie sociale », selon le rapport de Forrester sur le marché des solutions de gestion du risque humain (mars 2024).

La plateforme et les modèles d’IA d’Aware identifient les risques au sein des données non structurées dans les outils de collaboration de l’espace de travail et sont conçus pour prévenir la perte de données sensibles, améliorer la conformité et réduire les facteurs de risque liés à l’humain. Les capacités avancées de la société, basées sur l’IA, renforcent les investissements actuels de Mimecast dans les modèles d’IA. Elles garantissent une sécurité et une conformité de pointe pour les environnements digitaux des clients. Cela permet notamment de détecter les usurpations d’identité sur différents canaux de collaboration, tel que Zoom, d’accroître les capacités de défense contre les compromissions d’email (BEC - Business Email Compromise) en intégrant de nombreux grands modèles de langage, et d’améliorer les capacités d’archivage afin de soutenir plusieurs canaux de collaboration.

La plateforme d’Aware est conçue pour s’intégrer facilement aux outils de collaboration sur lesquels s’appuient les organisations et rassembler des informations commerciales essentielles afin de fournir une visibilité sans précédent sur la collaboration au sein de l’espace de travail. Ces capacités renforcent la plateforme HRM de Mimecast, en particulier dans un contexte d’explosion de la collaboration et de multiplication des risques de sécurité.

Cette acquisition fait suite au lancement de la plateforme HRM de Mimecast, de Mimecast Engage™, sa plateforme de sensibilisation et de formation au risque humain et de l’acquisition en juillet 2024 de Code42. Mimecast continuera de servir la clientèle existante d’Aware. Certaines des solutions d’Aware seront intégrées à la plateforme de Mimecast dans les prochains trimestres.