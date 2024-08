Microsoft renforce la sécurité contre le phishing pour Entra ID avec les API de provisionnement FIDO2

août 2024 par Marc Jacob

Yubico travaille en étroite collaboration avec Microsoft depuis plus de dix ans pour que les entreprises et les solutions Microsoft qu’elles utilisent soient à la fois sécurisées et résistantes au phishing. Reconnaissant l’importance de l’authentification multi-facteurs (MFA), Microsoft a récemment rendu obligatoire l’utilisation de la MFA pour tous les utilisateurs d’Azure, et vient d’annoncer les API de provisionnement Microsoft Entra ID FIDO2.