Michel Van Den Berghe acquiert SECLAB

janvier 2024 par Marc Jacob

Fort de ses trente ans d’expérience dans le marché de la cybersécurité, Michel Vanden Berghe a pour projet de proposer à tous types d’entreprises ou collectivités françaises une solution de cybersécurité simple et inattaquable réservée jusqu’alors à la protection des actifs les plus critiques de notre pays. Le développement international de l’entreprise est également une piste stratégique prioritaire.

Trois investisseurs font minoritairement partie du tour de table à ses côtés : le Fonds Definvest du ministère des Armées géré par Bpifrance, 115K, le fonds de venture capital de La Banque Postale, et le groupe Thales, garantissant un capital 100% français.

Basé à Montpellier, SECLAB est le leader français des solutions de rupture protocolaire en s’appuyant notamment sur la ségrégation des flux réseaux et USB. La société possède des références significatives dans les secteurs de l’industrie, du transport, de l’énergie et des télécoms.

Cette opération permettra à l’entreprise de se doter de nouveaux moyens afin de poursuivre son développement et de continuer à innover dans les solutions de cybersécurité dédiées à l’industrie 4.0 et aux environnements sensibles.

Xavier Facelina, actuel CEO et co-fondateur de SECLAB, salue « ce changement d’actionnaires, initié par un entrepreneur expérimenté et reconnu, qui va nous permettre de poursuivre notre projet industriel et de déployer notre positionnement commercial en France et à l’étranger. »

Michel Van Den Berghe ajoute : « Je me réjouis de cette nouvelle aventure entrepreneuriale et d’apporter mon expérience à cette pépite française. J’ambitionne de faire de SECLAB un acteur européen incontournable du domaine de la cyber sécurité. »

L’ingénieur général de l’armement Alexandre Lahousse, chef du service des affaires industrielles et de l’intelligence économique de la DGA complète : « Avec sa solution souveraine et innovante contribuant à la cybersécurisation des réseaux, SECLAB est un acteur saillant de l’écosystème cyber national. Ce nouvel investissement du fonds Definvest va permettre d’accompagner SECLAB dans une nouvelle étape de son développement. Le ministère des Armées joue ainsi pleinement son rôle de soutien à la croissance des entreprises proposant des technologies de souveraineté. »

Michel Vanden Berghe conserve par ailleurs ses fonctions de Président du Campus Cyber.