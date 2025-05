Michel Van den Berghe rejoint le conseil d’administration d’HeadMind Partners

HeadMind Partners, spécialiste du conseil en Intelligence Artificielle, en Cybersécurité et en Transformation digitale en France et en Belgique, annonce la nomination de Michel Van Den Berghe à son conseil d’administration. Entrepreneur reconnu et fin connaisseur de la cybersécurité, Michel Van den Berghe représente un atout considérable pour accompagner HeadMind Partners dans ses prochaines phases de développement.