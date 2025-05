Michaël Reffay nommé Délégué général de France Datacenter

mai 2025 par LA REDACTION DE GS MAG

France Datacenter, l’association représentative des acteurs de la filière des centres de données en France, est heureuse d’annoncer la nomination de Michaël Reffay en tant que nouveau Délégué général. Ancien conseiller de Jean-Noël Barrot au sein du Ministère de l’Economie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique et d’Amélie de Montchalin à la représentation permanente de la France auprès de l’OCDE, il succède à Géraldine Camara et prendra ses fonctions à compter du mardi 1er juillet 2025.

Dans un contexte de développement inédit pour l’ensemble de la filière, favorisé par l’essor de l’intelligence artificielle, ce spécialiste du numérique mettra son expérience au service de la chaîne de valeur des centres de données et de la promotion de leur rôle stratégique pour la souveraineté numérique française et européenne.

Fort d’une connaissance significative du secteur des technologies et des infrastructures numériques, il apportera également son expertise dans le cadre du développement stratégique de France Datacenter et de ses adhérents en France et en Europe.

La filière fait face à un tournant décisif de son histoire. Les investissements majeurs annoncés notamment à l’occasion du sommet pour l’action sur l’IA organisé en février à Paris, ont mis en exergue le caractère hautement stratégique des infrastructures d’hébergement de données, mais également les multiples défis auxquels fait face le secteur : environnementaux, énergétiques, économiques, technologiques, formation et compétences.

Dans ce contexte particulier, le nouveau Délégué général de France Datacenter se devra donc de valoriser l’engagement des entreprises du secteur sur ces enjeux et de contribuer à renforcer la position de la France comme leader européen des centres de données, tout en promouvant des pratiques durables et innovantes en matière environnementale et sociétale.

L’ensemble des membres de France Datacenter lui souhaitent la bienvenue et se réjouissent de collaborer avec lui pour continuer à faire grandir l’association et la filière dans son ensemble.

À propos de France Datacenter

France Datacenter est l’association de référence des acteurs de l’écosystème des datacenters en France. Elle représente et assure la promotion de la filière comme socle de la performance et de la fiabilité́ de l’économie numérique. L’association est aujourd’hui constituée d’une centaine de sociétés qui conçoivent, construisent et exploitent les datacenters. Acteur naturel de la réflexion sur les enjeux des industries numériques, France Datacenter favorise la formalisation des savoirs, le développement des compétences et l’adoption des meilleures pratiques par les professionnels, afin d’améliorer la compétitivité́ de la filière française face à ses concurrents européens.