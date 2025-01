META et INSTAGRAM en mode « fake news » : Vers un Far-West de l’information ?

janvier 2025 par Heroiks

Suite à l’annonce de Mark Zuckerberg concernant la fin de la modération et du fact-checking sur les plateformes Meta en Europe, un sondage exclusif réalisé par Heroiks sur le panel Toluna (Harris Interactive) le 9 janvier révèle l’inquiétude des Français face aux enjeux de désinformation massive :

• 66% des Français ont entendu parler de cette annonce qui bouleverse les règles de publication sur les réseaux sociaux et expriment une méfiance accrue à l’égard des contenus publiés sur Meta :

o 31% étaient déjà méfiants avant l’annonce.

o 35% affirment qu’ils feront désormais encore moins confiance aux informations diffusées sur ces plateformes.

• 58% jugent cette décision comme un risque majeur, y voyant un pas de plus vers une désinformation massive et incontrôlée.

• 71% envisagent de se détourner ou boycotter les réseaux sociaux Meta :

o 26% affirment vouloir quitter immédiatement la plateforme.

o 45% s’en iront si le climat devient trop malsain.

Un tournant dangereux pour l’information ?

Dans un monde saturé d’informations, les Français expriment une inquiétude légitime : les réseaux sociaux, pourtant au cœur de nos échanges, pourraient devenir un véritable terrain miné de désinformation. Avec près de 6 Français sur 10 pointant un « danger majeur », la stratégie de Meta risque de redéfinir notre rapport à l’information, accroissant la méfiance et le rejet de réseaux sociaux perçus comme irresponsables. Enfin, pour les marques et les communicants, une question reste en suspens : comment garantir la fiabilité et l’éthique dans ce nouvel écosystème numérique ?