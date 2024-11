Meritis acquiert Navigacom

novembre 2024 par Marc Jacob

Meritis, société de conseil en technologies de plus de 900 collaborateurs, annonce le rachat de Navigacom, société française dans le conseil en réseaux & télécommunication, Cloud computing et Cybersécurité, avec une portée internationale. Cette première acquisition donne le coup d’envoi de la stratégie de croissance externe du groupe, qui entend atteindre une taille critique vis-à-vis de ses clients majeurs et accompagner les projets de transformation numérique sur l’ensemble de la chaîne IT, en France et dans le monde.

Une acquisition pour répondre aux nouvelles réalités du secteur des ESN

Dans un secteur hyperconcurrentiel, où la taille des acteurs et du panel de prestations est devenue un critère de sélection clé pour les clients, la capacité à acquérir de nouvelles compétences et à grandir rapidement apparaît comme un ressort essentiel pour rester compétitif. C’est pourquoi Meritis, qui s’est jusqu’à présent développée de manière organique, a souhaité mobiliser de manière concomitante un autre levier, celui des acquisitions ciblées, afin d’élargir sa présence et pénétrer de nouveaux marchés. Première d’entre elles, Navigacom, un cabinet de conseil en stratégie IT avec un périmètre de projets d’envergure.

Meritis x Navigacom : des synergies de compétences, commerciales et de coûts sur l’ensemble de la chaîne de valeur IT

Basée à Puteaux, Navigacom accompagne depuis plus de 25 ans les grandes entreprises françaises et internationales dans 5 domaines d’expertises : le Cloud et les Infrastructures de datacenter, le Digital Workplace, le Réseau et la Cybersécurité, l’IoT et les services connectés (dont le Smart Building, les réseaux cellulaires privés...) et le numérique responsable, axe transverse aux domaines précités. La société compte aujourd’hui une quarantaine de collaborateurs et enregistre près de 10 millions d’euros de chiffre d’affaires, avec une croissance de 80 % depuis 2017.

Une acquisition de choix donc pour Meritis, référence française dans l’accompagnement de projets de transformation digitale. Historiquement spécialisée dans le secteur financier, la société de plus de 900 collaborateurs a étendu depuis 2015 son savoir-faire à d’autres secteurs ayant un fort besoin de conseil, de pilotage et de développement des systèmes d’information et d’organisations. L’intégration de Navigacom offrira ainsi la possibilité de capitaliser sur des compétences élargies et complémentaires sur l’ensemble du cycle IT, tout en créant des synergies commerciales et de coûts. Avec cette acquisition, Meritis prévoit de franchir la barre symbolique des 100 millions d’euros de chiffre d’affaires dès cette année.

« Ce rapprochement représente un pas stratégique majeur pour nos deux entités, permettant d’accélérer notre développement grâce à des moyens supplémentaires et des synergies commerciales, de recrutement et de compétences. Cette opération repose également sur des valeurs humaines communes à nos deux ADN, telles que l’exigence, la proximité, la bienveillance et l’humilité », commente Catherine LUCAS, Présidente de Navigacom.

Constituer un groupe de dimension internationale

Cette première opération de croissance externe n’est qu’un début et devrait être suivie d’autres acquisitions dans les prochains mois. Meritis cible en effet d’autres structures susceptibles de conforter son positionnement sur le marché et est d’ores et déjà en discussions avancées avec un autre groupe positionné sur les métiers de la finance, en particulier dans les domaines de la gestion des risques, de la réglementation financière et de la finance durable. Celui-ci pourrait permettre à Meritis de renforcer ses expertises, mais aussi de consolider son maillage européen.