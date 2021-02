mercredi 10 et jeudi 11 mars - Swiss Cyber Security Days 2021

février 2021 par Marc Jacob

Les Swiss Cyber Security Days dévoilent leur programme et présentent un riche panel d’invités. Les deux jours dédiés à la cybersécurité en Suisse et dans le monde verront notamment les interventions du Conseiller fédéral Ueli Maurer, du Chef de l’Armée suisse, du Commandant de la cyberdéfense française, ainsi que de nombreuses organisations telles que Interpol, le WEF, le Geneva Center for Security Policy, le Cyber Peace Institute ou encore l’Agence Spatiale Européenne. D’autres personnalités de réputation internationale sont attendues et feront l’objet d’une communication spécifique. L’édition 2021 porte sur les thèmes du Global Hacking et de la souveraineté nationale avec le jeudi 11 mars, une journée spéciale consacrée à la sécurité des PME.

Les Swiss Cyber Security Days (SCSD), principale rencontre consacrée à la cybersécurité en Suisse, réunissent, les mercredi 10 et jeudi 11 mars prochains, les plus importants décideurs et experts du domaine de la cybersécurité au plan national et international. La première journée porte sur des questions essentielles de sécurité globale pour la Suisse, et la deuxième explorera des solutions concrètes et innovantes de prévention à l’intention des entreprises, notamment des PME. Le programme comprend plus de 60 conférences, podiums, discussions d’experts, meilleures pratiques et tables rondes. Programme complet (lien) et enregistrement en ligne (Lien).

La vente des accès et l’enregistrement en ligne sont ouverts

Les Swiss Cyber Security Days ont la particularité cette année de se dérouler en mode digital, en ligne à travers une nouvelle plateforme interactive « SCSD 365 » accessible toute l’année sur tous types de supports. Les 10 et 11 mars, les participants peuvent interagir en direct avec les orateurs et les nombreux exposants et partenaires. Ils peuvent ensuite les visionner toute l’année en replay. L’accès à l’intégralité de l’offre de contenus en direct et en replay via la plateforme est payant avec des prix adaptés à cette nouvelle formule numérique.

La plateforme « SCSD 365 », véritable outil de référence, permettra également tout au long de l’année à l’importante communauté intéressée par les questions de cybersécurité de suivre l’actualité ainsi que d’accéder partiellement au programme des 10 et 11 mars, notamment aux bonnes pratiques et aux exposants. L’entrée sur cette partie de la plateforme « SCSD 365 » est gratuit.

Souveraineté et Sécurité du Cyberespace le 10 mars

La dimension cyber est au cœur des conflits modernes, menace nos intérêts nationaux et nos entreprises et administrations sont quotidiennement confrontées à la cybercriminalité. Quelles réponses s’imposent face aux enjeux globaux de cybersécurité pour protéger – ou plutôt « immuniser » - nos organisations et nos infrastructures ? Comment contribuer à une société numérisée plus résistante et sûre à l’orée de la 4ème révolution industrielle ? Parmi les temps forts de la première journée de congrès, mentionnons la conférence du Commandant de Corps Thomas Süssli, Chef de l’Armée suisse, celle du Général de division aérienne Didier Tisseyre Commandant de la cyberdéfense (COMCYBER) en France qui s’exprimera sur le thème des enjeux et manifestations de puissance dans le cyberespace, ou encore la présentation du Délégué fédéral à la cybersécurité Florian Schütz.

En ouverture de la matinée, Martin Vetterli Président de l’EPFL, lancera le débat d’une table ronde sur la question du manque de spécialistes dans le domaine de la cybersécurité en Suisse. Retenons encore le panel du Cyber Peace Institute qui adressera une feuille de route vers une cyber-paix, ainsi que la table ronde du World Economic Forum.

Urgence PME - journée spéciale le 11 mars

En présence du Chef du Département fédéral des finances, Ueli Maurer, auquel est rattaché le Centre national pour la cybersécurité (NCSC), la journée des PME du 11 mars est conçue comme une suite pratique, avec étude de solutions préventives pour une entreprise et partage d’expériences vécues. Car comme le montre une récente enquête[i], un quart des PME suisses a déjà été l’objet d’une cyberattaque dont plus d’un tiers a subi des conséquences financières ou de réputation.

Parmi les orateurs, André Duvillard délégué du RNS pour la Confédération et les cantons contextualisera la stratégie de lutte contre les cyberrisques, Nicolas Mayencourt, fondateur et CEO de Dreamlab, auteur d’un ouvrage sur la sécurité IT pour les PME et le Dr Marc K. Peter, auteur d’une étude sur la transformation digitale des PME, examineront les tactiques d’attaque menées contre les infrastructures en ligne, conférences suivies d’un panel sur les Ransomware. A l’impulsion d’André Kudelski, Président d’InnoSuisse, l’après-midi est consacré à la cyber-innovation, avec notamment la présentation d’un nouvel observatoire suisse de l’espace numérique.

www.swisscybersecuritydays.ch ----------------------------------- A propos des Swiss Cyber Security Days

En tant que plateforme suisse pour la cybersécurité, les Swiss Cyber Security Days (SCSD) se sont fixés pour objectif de présenter les sujets essentiels représentant les défis actuels de notre société dans les domaines de la cybersécurité. L’accent est mis sur la politique, l’économie, l’éducation et la recherche. Plateforme nationale pour l’échange d’informations, tous les acteurs concernés doivent y trouver l’inspiration et la possibilité de rencontres avec les principaux experts en matière de cybersécurité. Les SCDS reposent sur des valeurs clés comme la transparence, le transfert de connaissances, le débat et la communication ouverte.

[i] Marc K. Peter, Andreas Hölzli, Andreas W. Kaelin, Karin Mändli Lerch, Patric Vifian & Nicole Wettstein : Digitalisierung, Home-Office und Cyber-Sicherheit in KMU : Ein Beitrag zum Verständnis und zur Stärkung von Schweizer KMU mit 4 –49 Mitarbeitenden im Umfeld von Corona ( COVID-19 ). FHNW Hochschule für Wirtschaft. Dezember 2020