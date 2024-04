Mendo accompagne le Groupe Rocher pour aider ses collaborateurs à intégrer les IA génératives dans leurs pratiques professionnelles

avril 2024 par Patrick LEBRETON

Si selon le FMI, l’intelligence artificielle risque de toucher 60 % des emplois dans les économies avancées dans les mois à venir et que près de 8 dirigeants sur 10 sont enthousiastes à l’idée d’intégrer l’IA dans la sphère professionnelle, l’enjeu central de son intégration dans l’entreprise reste indubitablement l’humain et son accompagnement. C’est pourquoi, le Groupe Rocher fait le choix d’accompagner cette transition avec Mendo (solution SaaS qui aide les employés des grandes entreprises à une meilleure utilisation des logiciels dont ChatGPT).

Mendo, fondé en 2021 par Quentin Amaudry, propose un outil qui se branche à ChatGPT ou Copilot et permet à chaque salarié de s’auto-former à son rythme et de manière ludique. Et tel est le pari que relève le Groupe Rocher pour acculturer ses collaborateurs aux IAG. Le groupe a choisi la solution de Mendo pour sa simplicité de déploiement. En 2024, plus de 600 collaborateurs du groupe en France seront accompagnés tout au long de l’année dans l’adoption et la bonne utilisation de l’IA générative grâce à Mendo.

Ainsi 400 premières licences ont été déployées auprès de métiers identifiés comme prioritaires au sein des services Marketing, IT, RH, communication, etc. Dans une approche double, 250 licences supplémentaires vont être décernées aux collaborateurs volontaires qui ont démontré, via un jeu-concours, leur maîtrise et leur respect des règles essentielles à l’utilisation de l’IA.